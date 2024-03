Senden

Bauarbeiten auf B28 beginnen: Warum ausgerechnet zum Osterferien-Start?

Plus Die Vorbereitungen auf der B28 bei Senden sind abgeschlossen, am Montag starten die Arbeiten. Quasi zeitgleich mit den Ferien. Der zuständige Baudirektor erklärt, warum gerade jetzt.

Von Michael Kroha

Die B28 zwischen Senden und dem A7-Dreieck Hittistetten wird auf Vordermann gebracht. Neben den Brücken muss der Fahrbahnbelag saniert werden. Im Laufe der vergangenen Woche liefen die Vorbereitungen, in der Nacht zum Freitag wurde nun der gesamte Verkehr auf die eigentliche Richtungsfahrbahn Ulm verlegt. Mit Verkehrsbehinderungen, auch Stau, ist laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach zu rechnen. Zum Ende der Sommerferien will man fertig sein. Doch warum startet die Maßnahme ausgerechnet zum Beginn der Osterferien? Schließlich nutzen viele die schulfreie Zeit, um Ausflüge zu unternehmen. Der für den Landkreis Neu-Ulm zuständige Baudirektor erklärt die Beweggründe.

Laut Stefan Greineder gilt die Bundesstraße zwischen Neu-Ulm und Hittistetten nicht als eine Strecke, die dem weiträumigen Fernverkehr dient. Sprich, wer von weiter weg kommt und aufgrund der Ferien beispielsweise über die Autobahn in Richtung Süden möchte, der fahre ohnehin über das Kreuz Ulm/ Elchingen. Von einem überregionalen Reiseverkehr sei die B28 also nicht betroffen. Eigentlich sei vielmehr das Gegenteil der Fall, so Greineder. Anhand von Dauerzählstellen sei festgestellt worden, dass in den Osterferien der Verkehr auf der B28 im Vergleich zu normalen Werktagen sogar weniger ist.

