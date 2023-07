Fußball

vor 47 Min.

Croatia Ulm steigt aus dem Stadtpokal-Wettbewerb aus

Im Wettbewerb um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm steigen am Wochenende die Viertelfinals.

Vor dem Viertelfinale zieht sich Croatia Ulm wegen personeller Probleme aus dem Kampf um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm zurück. Das sind die Partien.

Trotz einiger Spielausfälle und Verschiebungen am ersten Wochenende fand die Vorrunde des Fußball-Pokals der Städte Ulm und Neu-Ulm am Donnerstagabend noch ein glückliches und ordnungsgemäßes Ende. Allerdings musste Turnierchef Edin Mandzukic den freiwilligen Rückzug von KKS Croatia Ulm akzeptieren. Die Ulmer mussten wegen anhaltender Personalprobleme passen. Profiteur ist der SV Eggingen.

Der trifft als bester Gruppenzweiter damit im Viertelfinale auf den FC Burlafingen. Das einzige Spiel übrigens, an dem kein Bezirksligist beteiligt ist. Neben dem Bezirksliga-Absteiger aus Burlafingen sind schließlich noch zwei weitere bayerische Teams im Rennen. Der TSV Neu-Ulm ging in seinem letzten Gruppenspiel gnädig mit Esperia Neu-Ulm um und beließ es bei einem 4:1-Erfolg. Nach den Siegen gegen Birumut (9:0) sowie den ESC Ulm (13:0) zog die Mannschaft von Trainer Peter Passer trotzdem überaus souverän in die Runde der letzten Acht ein. Dort haben die Neu-Ulmer den TSG Söflingen zu Gast und damit die wohl schwierigste Aufgabe aller Viertelfinalisten.

