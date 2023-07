Tödlicher Messerangriff: Urteil im Mord-Prozess Illerkirchberg erwartet

Im Prozess um die tödliche Messerattacke von Illerkirchberg wird das Urteil erwartet. Gefordert wird lebenslang. Wird auch die besonders schwere Schuld festgestellt?

Im Fall des Messerangriffs von Illerkirchberg, bei dem die 14-jährige Ece getötet und ihre 13-jährige Schulfreundin schwer verletzt wurden, wird an diesem Dienstag (4.7.23) das Urteil am Landgericht Ulm erwartet. Staatsanwältin Nadine Schmelzer und auch Verteidigerin Corinna Nagel hatten in ihren Plädoyers vergangene Woche jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 27-jährigen Eritreer gefordert. Der Haupttenor der Urteilsverkündung durch den Vorsitzenden Richter Wolfgang Tresenreiter scheint damit schon weitestgehend klar. Ein Detail aber dürfte für die Zukunft des Angeklagten relevant sein.





Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten nämlich darüber hinaus am vergangenen Dienstag die Feststellung der besonders schweren Schuld gefordert. Die Anwältin des Asylbewerbers aber sah das anders. Sie gab derweil bekannt, dass ihr Mandant, sobald es ihm möglich ist, freiwillig in seine Heimat zurückkehren wolle und übergab dem Gericht Papiere die nicht nur das belegen würden, sondern auch, dass es sich bei dem 27-Jährigen tatsächlich um einen Mann aus Eritrea handelt. Laut einem Sprecher der Botschaft des Staates Eritrea in Berlin werden nur Menschen wieder im Land aufgenommen, die freiwillig zurück wollen und nachweisen können, dass sie tatsächlich aus Eritrea stammen.

Mord-Prozess Illerkirchberg: Wann könnte der Angeklagte wieder frei kommen?

Bei guter Führung und günstiger Sozialprognose kann eine lebenslange Haftstrafe frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Wird aber die besonders schwere Schuld festgestellt, ist in der Regel eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen. "Die Verbüßung der Freiheitsstrafe hat grundsätzlich Vorrang vor einer Abschiebung", hatte eine Sprecherin des zuständigen Justiz- und Migrationsministeriums jüngst auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt. Die Strafvollstreckungsbehörde prüfe zwar auch, ob die Freiheitsstrafe im Heimatstaat vollstreckt werden kann. Dem Sprecher der Botschaft des Staates Eritrea ist nach eigenen Angaben bislang kein Fall bekannt, bei dem jemand, der in Deutschland verurteilt wurde, seine Haftstrafe nicht hier, sondern in Eritrea absitzt oder absitzen soll.





Der Angeklagte soll im Dezember 2022 mit einem Messer auf zwei Schülerinnen losgegangen sein. Die 14-jährige Ece überlebte den Angriff nicht, ihre 13 Jahre alte Freundin konnte fliehen. Dem Asylbewerber wird Mord und versuchter Mordes mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Mord an Ece in Illerkirchberg: Bleibt das Warum ungeklärt?





Der Staatsanwaltschaft zufolge wollte der Mann am Tattag Reisedokumente für eine Eheschließung in Äthiopien beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit einem Messer erzwingen. Laut Anklage liefen die beiden Mädchen in dem Moment am Haus des Mannes vorbei, als er es verließ. In der Annahme, die Schülerinnen hätten das Messer gesehen, soll er spontan beschlossen haben, sie zu töten. So habe er verhindern wollen, dass die Mädchen die Polizei verständigen und seinen Plan durchkreuzen. Der psychiatrische Gutachter aber hat Zweifel, ob das tatsächlich das Motiv war. Er sieht eine volle Schuldfähigkeit beim Angeklagten gegeben.

