Vorfall mit Chrupalla: AfD widerspricht Staatsanwaltschaft

Plus Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat gesagt, es gebe keine Hinweise, dass AfD-Chef Tino Chrupalla angegriffen worden sei. Nun teilt die AfD etwas anderes mit.

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl am Sonntag gestalten sich die Aussagen rund um den Vorfall mit AfD-Chef Tino Chrupalla immer widersprüchlicher: Was ist am Mittwochnachmittag bei der AfD-Wahlkampfkundgebung auf dem Ingolstädter Theaterplatz wirklich passiert? Sicher ist bislang, dass der Politiker gegen 16.30 noch vor seiner Rede hinter der Bühne zusammenbrach, medizinisch versorgt werden musste und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die AfD sprach unmittelbar danach von einem "tätlichen Vorfall". Die Polizei konnte jedoch keine sichtbaren Verletzungen feststellen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ingolstadt übernahmen die Ermittlungen. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie zwar wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen Unbekannt ermittle, es aber keine Hinweise auf einen Angriff gebe. Nun veröffentlichte die Partei auf ihrer Homepage eine Stellungnahme, dass eine Stichverletzung diagnostiziert worden sei. Chrupalla habe Ingolstadt verlassen und begebe sich in weiterführende ärztliche Behandlung.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat sich dazu bislang nicht geäußert. Man bereite derzeit eine Stellungnahme vor, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Am Donnerstag hatte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Veronika Grieser, allerdings audrücklich nicht bestätigt, dass es sich um einen "tätlichen Vorfall" handelt. Ebensowenig, dass auf der Veranstaltung Tatverdächtige festgenommen worden seien. "Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Wie Grieser erklärte, reiche schon ein Anfangsverdacht, damit gegen Unbekannt ermittelt werde. So soll abgeklärt werden, ob Dritte am Geschehen beteiligt waren oder nicht.

