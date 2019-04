21:16 Uhr

Vorsichtig optimistisch

Michael Panknin sieht im Titelkampf trotz der guten Ausgangslage keine Entscheidung gefallen. Heute trifft der FC Ehekirchen mit Meitingen auf das Team der Stunde.

Von Benjamin Sigmund

Es gibt zweifellos schlechtere Ausgangssituationen als die des FC Ehekirchen in der Bezirksliga Nord. Fünf Spiele sind noch zu absolvieren, komfortable sechs Punkte Vorsprung hat der Tabellenführer auf Verfolger SC Bu-besheim.

Den womöglich vorentscheidenden Schritt Richtung Titel hat der FCE am vergangenen Spieltag gemacht, der aus seiner Sicht nicht hätte besser laufen können. Während man selbst die schwierige Auswärtshürde VfL Ecknach erklomm und mit 3:1 gewann, unterlag Bubesheim mit 1:2 beim TSV Aindling. „Das haben wir so nicht erwartet“, sagt Ehekirchens Spielertrainer Michael Panknin über den Patzer des Konkurrenten, der nun drei der jüngsten fünf Spiele verloren hat. Ist der Kampf um die Meisterschaft damit bereits entschieden? „Natürlich nicht“, entgegnet Panknin. Aktuell sehe es „zwar sehr gut für uns aus und ich bin zuversichtlich“, dennoch bleibe er lieber vorsichtig.

Einen Meilenstein in Richtung Landesligaaufstieg kann der FC Ehekirchen am heutigen Samstag (15.30 Uhr) vollziehen, wenn mit dem TSV Meitingen die wohl größte Hürde im Saisonendspurt wartet. Der Tabellendritte, der keine Aufstiegsambitionen mehr hegt, ist nach einer enttäuschenden Hinserie die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga Nord. Mit 26 von 30 möglichen Punkten führt Meitingen die Rückrundentabelle an, im Jahr 2019 gewann das Team von Pavlos Mavros sämtliche fünf Spiele. „Meitingen hat eine hohe individuelle Qualität im Kader, dazu einen Lauf“, sagt Panknin voller Respekt über den Gegner.

FC Ehekirchen: Die Defensive überzeugt

Verstecken braucht sich der FC Ehekirchen freilich nicht. Mit 22 Zählern in der Rückrunde weist auch der Spitzenreiter eine starke Bilanz auf und hat zuletzt zurück in die Spur gefunden. „Auch wir haben uns nach der Winterpause in einigen Spielen sehr schwergetan“, weiß Panknin. Im Unterschied zu Bubesheim gelang es Ehekirchen jedoch, die Spiele mit einer Ausnahme (0:1 beim TSV Nördlingen II) für sich zu entscheiden. Mit den zuletzt gezeigten Leistungen gegen den TSV Rain II (4:0) und in Ecknach (3:1) war Panknin wieder sehr zufrieden. Er lobt speziell die Einstellung und Effektivität seiner Mannschaft. Auch spielerisch mache sein Team Fortschritte.

War lange Zeit die Offensive das Prunkstück des Ligaprimus, sticht aktuell vor allem die Defensive heraus. Trotz des Fehlens von Abwehrchef Simon Schröttle präsentiert sich die Hintermannschaft äußerst stabil, was gerade einmal drei Gegentore in sechs Partien im Jahr 2019 belegen.

Gegen den TSV Meitingen kann Panknin personell erneut nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Bei unserem kleinen Kader ist es sehr wichtig, dass wir keine Ausfälle haben“, weiß der 29-Jährige, der zuletzt auch wieder auf Julian Hollinger, der zuvor angeschlagen fehlte, setzen konnte.

