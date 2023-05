Fußball

Fußball-Nachlese: Zwischen Feiern, Hoffen und Bangen

Plus Während der TSV Ober-/Unterhausen und der SC Feldkirchen bereits den Sprung in die A-Klasse feiern können, stehen auch beim SV Klingsmoos und FC Illdorf die Zeichen auf Aufstieg. Der FC Ehekirchen stolpert daheim.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Während so mancher Verein in der Region die Gelegenheit ergriffen und Patzer der Konkurrenten ausgenutzt hat, haben andere sich bietende Chancen liegenlassen.

Etwa der FC Ehekirchen, der aus eigener Kraft Meister in der Landesliga Südwest hätte werden können. Konkurrent 1. FC Sonthofen war am Samstag über ein 1:1 gegen den SV Mering nicht hinausgekommen, blieb damit im dritten Spiel nacheinander sieglos. Doch die Allgäuer bleiben im Rennen um den Aufstieg in der Poleposition, weil auch Ehekirchen schwächelte und dem FV Illertissen II mit 0:2 unterlag. „Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften auf Augenhöhe“, sagt FCE-Spielertrainer Michael Panknin, der selbst verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte. „Wir haben mehrere Chancen herausgespielt, aber es hat nicht sollen sein.“ Natürlich habe er gehofft, sämtliche ausstehenden Partien gewinnen zu können. „Aber viele Spiele in dieser Liga sind eng und es entscheiden Kleinigkeiten.“ Diesmal sei Illertissen II die effektivere Mannschaft gewesen. Verkrampft aufgrund der sich bietenden Möglichkeit habe seine Mannschaft jedenfalls nicht gewirkt. „Wir hatten gute Phasen und haben uns gegenüber den vorigen Spielen gesteigert.“ Nun muss der FCE auf einen weiteren Ausrutschers des 1. FC Sonthofen, der noch drei Spiele zu absolvieren hat, hoffen. Aufgeben kommt ohnehin nicht infrage. „Die Hoffnung ist noch da. Wir können nicht alle Spiele dominieren, Sonthofen aber momentan auch nicht“, sagt Panknin. Zunächst steht für den FCE am Mittwoch (18.30 Uhr) das Nachholspiel beim TV Erkheim an. Bei einem Sieg würde das Spitzenduo punktgleich in den Schlussspurt gehen.

