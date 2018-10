Teil zwei der „englischen Woche“

vor 25 Min.

Beide Rieser Teams sind am Mittwoch erneut im Einsatz. Dabei hat der SV Holzkirchen beim ungeschlagenen Tabellenführer nichts zu verlieren

Von Klaus Jais

Nördlingen/Holzkirchen Am Mittwoch findet in der Bezirksliga Nord ein kompletter Spieltag statt. Die beiden Rieser Mannschaften haben es dabei mit einer echten und einer vermeintlichen Spitzenmannschaft zu tun. Ein wirkliches Spitzenteam ist der Tabellenführer FC Ehekirchen, der den SV Holzkirchen erwartet. Hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist bislang der TSV Meitingen, der beim TSV Nördlingen II antritt. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr.

Der Spielplan wollte es so, dass diese beiden Mannschaften am vergangenen Sonntag aufeinander trafen: Der Tabellenführer Ehekirchen nahm dabei auch die Hürde in Meitingen und gewann 4:2. Der FC Ehekirchen schickt sich unter dem neuen Spielertrainer Michael Panknin an, in die Landesliga zurückzukehren. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten TSV Gersthofen beträgt bereits acht Punkte. Die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga hat drei torgefährliche Spieler: Allen voran Fabian Scharbatke mit bereits 16 Treffern, gefolgt von Christoph Hollinger (zwölf Tore) und Julian Hollinger (sieben). Dieses Trio war auch für den 4:2-Sieg in Meitingen zuständig.

„Ich will den 6:1-Sieg über den SC Altenmünster nicht überbewerten, der Gegner war letztlich doch sehr schwach. Ich habe mit Simon Gruber, Joshua Zwickel und Jannik Beck von Anfang an mit drei Sturmspitzen agiert. Nach dem 2:0 waren wir nicht mehr so konzentriert, doch ganz wichtig waren die beiden Tore vor der Halbzeit. Eine gute Partie zeigte Joshua Zwickel, dem aber selbst kein Treffer glückte“, meinte Holzkirchens Trainer Sener Sahin, der zehn Minuten vor der Pause seinen Torjäger Simon Gruber auswechseln musste. Er zog sich ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung zu; ob es wirklich ein Kreuzbandriss ist, muss abgewartet werden. In Ehekirchen (fünf Heimspiele, fünf Heimsiege) sind die Holzkirchner nur klarer Außenseiter. „Wir können dort nur gewinnen, denn niemand erwartet ernsthaft eine Überraschung“, meint der SVH-Coach, der weiterhin auf Urlauber Florian Randi und auf jeden Fall auf Simon Gruber verzichten muss.

In Ecknach kassierte der TSV Nördlingen II die zweite 2:5-Niederlage in Folge. Nun gastiert der TSV Meitingen, der seinerseits ebenfalls zwei Niederlagen nacheinander (gegen Ehekirchen und Altenmünster) quittieren musste. Die Rieser streben einen Heimsieg an und könnten in diesem Fall die nur zwei Punkte besser platzierten Gäste überholen. Dagegen spricht die Statistik der letzten beiden gemeinsamen Bezirksligaspielzeiten, denn von vier Spielen gewannen die Meitinger drei und nur einmal gab es ein Unentschieden. Nur zwei externe Neuzugänge gab es beim TSV Meitingen. Mit Abdourame Ayanda vom Landesligisten Türkspor Augsburg kam ein „Sechser“, Mark Huckle, ehemals Kapitän des TSV Gersthofen, soll die linke Außenbahn besetzen. Den Verein verlassen haben Maik Stach (TSV Aindling), Nicolai Geiß, Sascha Hof (TSV Nördlingen) und Roman Kadutschenko (pausiert). „Geiß tut uns weh“, sagt Trainer Pavlos Mavros. Dieser hatte vor Saisonstart noch geäußert: „Natürlich ist die Landesliga unser großes Ziel. Aber die Bezirksliga ist kein Wunschkonzert. Es kommen mehr Mannschaften als letztes Jahr für den Aufstieg infrage.“ Aktuell sind sogar fünf Mannschaften vor den Meitingern platziert. Die beiden torgefährlichsten Spieler sind Matthias Schuster und Rene Heugel mit je sechs Treffern.

„Wir haben in der Defensive derzeit kein Bezirksliganiveau“, erklärt Nördlingens Trainer Andreas Langer nach zehn Gegentoren in den letzten beiden Spielen. Dabei verhinderte in Ecknach U19-Torwart Fabian Dorschky, der den erkrankten Sabahudin Cama vertrat, in der ersten Halbzeit noch zwei weitere Gegentore. „In der zweiten Halbzeit machten wir es besser und waren voll dabei. Doch nach einem Ballverlust im Spielaufbau fiel das 3:2 für Ecknach und nachdem wir die Innenverteidigung auflösten, gelangen der Heimelf zwei weitere Treffer“, meinte Langer. Gegen Meitingen steht Moritz Taglieber wieder zur Verfügung. Vom Kader der Bayernligamannschaft wären Nico Schmidt und Philipp Buser spielberechtigt. Bei Schmidt ist der Heilungsprozess noch nicht abgeschlossen und Buser hat Polizeidienst.

