Fußball

vor 48 Min.

Das Futsal-Fieber macht auch vor Weihnachten nicht Halt

Plus Teil zwei der Futsal-Kreismeisterschaft wird am Tag vor Heiligabend in Nördlingen ausgespielt. Wer wird neben Buchdorf und Ebermergen in die Endrunde einziehen?

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Selbst am Tag vor Heiligabend wird noch Futsal gespielt: An diesem Samstag, 23. Dezember, steigt in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle das zweite Vorrundenturnier im Landkreis Donau-Ries im Hinblick auf die Kreismeisterschaft Donau, die am 5. Januar ebenfalls in Nördlingen ausgespielt wird. Vier Mannschaften stellt diesmal der hiesige Landkreis, je zwei kommen aus den Landkreisen Dillingen und Günzburg.

Der Hallenkreismeister Donau wird erst zum dritten Mal ermittelt: Im Jahr 2020 fand das Endturnier in Wertingen statt. Die beiden Donau-Ries-Vertreter waren der TSV Nördlingen und die SpVgg Deiningen, die beide als Gruppendritte frühzeitig ausschieden. In den Jahren 2021 und 2022 wurde wegen Corona kein Wettbewerb ausgetragen. Anfang des Jahres fand das jüngste Endturnier in Günzburg statt. Der Landkreis war erneut nur durch Rieser Mannschaften (FSV Reimlingen, SV Holzkirchen) vertreten. Der FSV wurde Gruppendritter, der SVH verlor das Halbfinale gegen den FC Lauingen 1:2.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen