War das Horgau-Spiel die Wende für den SV Holzkirchen?

Plus Fußball-Bezirksliga: Mit dem 3:0-Sieg vom Montag im Rücken will der SVH in Hollenbach nachlegen, doch die Personallage spitzt sich zu. Wer jetzt ran muss.

Von Klaus Jais

Eine Serie von neun sieglosen Spielen ist am Ostermontag für den SV Holzkirchen zu Ende gegangen. Zuletzt hatte der Fußball-Bezirksligist aus dem Ries am 14. Oktober gegen Griesbeckerzell gewonnen. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Horgau geht es an diesem Sonntag (16 Uhr) zum TSV Hollenbach, gegen den das Hinspiel 2:1 gewonnen wurde. Um das zu wiederholen, müssen die Holzkirchner sämtliche Kräfte aktivieren, denn das Lazarett der Blau-Gelben füllt sich immer mehr.

Hollenbach liegt mit 30 Punkten auf dem zehnten Platz. Seit vier Spielen sind die Hollenbacher unbesiegt und haben dabei nur ein Gegentor kassiert. An den beiden Spielen am Osterwochenende kamen beim SV Holzkirchen insgesamt fünf Spieler zu ihren ersten Bezirksligaminuten. Bei der 1:4-Niederlage in Günzburg hatten Markus Schneider, Tobias Rau und Omar Zaki jeweils ihren ersten Bezirksligaeinsatz in dieser Saison, gegen Horgau standen Lukas Deubler und Mario Kaiser erstmals in der Bezirksliga auf dem Platz, Dominik Rau wurde zum sechsten Mal eingewechselt.

