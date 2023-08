Fußball

Wer jubelt im Kreisliga-Spitzenspiel zwischen Maihingen und Alerheim?

Allen Grund zu jubeln, so wie hier Jürgen Liebhard, hat aktuell der Kreisliga-Tabellenführer FC Maihingen. Bleibt das auch nach dem Topspiel gegen Alerheim so?

Plus Der ungeschlagene Tabellenführer Maihingen trifft auf die zweitplatzierte SG Alerheim, beide haben neue Trainer. So wollen sie das Topspiel angehen.

Von Nico Lutz

Schon nach einem Jahr war das Abenteuer Bezirksliga für den FC Maihingen wieder beendet und die Rieser mussten in die Kreisliga zurückkehren. Auch von ihrem Trainer Hans Golder musste sich der FCM verabschieden, ein echter Neuanfang also. Bei der SG Alerheim verließ der Trainer ebenfalls das Team, die beiden Nachfolger Joachim Dewein und Tobias Fuchsluger haben jeweils einen guten Start mit ihren Teams hingelegt. Am Sonntag (15.15 Uhr, in Alerheim) treffen die beiden Mannschaften in der Kreisliga aufeinander, wir haben mit den neuen Trainern vorab gesprochen.

Der FC Maihingen ist in der noch jungen Saison ungeschlagen, zu den vier Siegen in der Liga gesellen sich vier weitere im Toto-Pokal. Zuletzt besiegte man am vergangenen Mittwoch im Viertelfinale die SpVgg Ederheim nach Elfmeterschießen, im Halbfinale wartet der SV Ehingen/Ortlfingen aus der Kreisklasse Nord II. In der Liga feierte der Tabellenführer Siege über Hainsfarth, Aufstiegskandidat Reimlingen, Buchdorf/Daiting und am vergangenen Sonntag im Derby gegen Marktoffingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

