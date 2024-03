Grundschule Deiningen siegt beim Kreissportfest im Gerätturnen

Die besten Turnerinnen und Turner aus acht Grundschulen zeigten ihr Können in der Harburger Wörnitzhalle. Dabei kommen die Lokalmatadoren auf den zweiten Platz.

Sieben Schulmannschaften aus dem Landkreis haben dieses Jahr in der Harburger Wörnitzhalle am Kreissportfest der Grundschulen im Gerätturnen teilgenommen. Zum Beginn der Veranstaltung begrüßten der Bürgermeister der Stadt Harburg Christoph Schmidt und Rektorin Stefanie Fuß die teilnehmenden Schulen aus Deiningen, Fremdingen, Harburg, Löpsingen, Mönchsdeggingen, Nördlingen und Wallerstein. Die jeweils acht besten Schülerinnen und Schüler aus den zweiten, dritten und vierten Klassen gingen für ihre Schule an den Start.

Bei der Gerätekombination aus Reck und Boden lagen die Grundschulen aus Deiningen, Harburg und Mönchsdeggingen vorne. Sehr gute Leistungen zeigten Fremdingen, Harburg und Deiningen an der Gerätekombination aus Bock und Langbank. An Barren und Langbank war Synchronität gefragt: Hohe Punktzahlen gab es nur, wenn am Barren die Kehren in einem Bewegungsfluss und die Hockwenden über die Bank synchron gesprungen wurden. Dies gelang den Schülerinnen und Schülern aus Fremdingen vor Mönchsdeggingen, Deiningen und Harburg besonders gut. Beim Stangenklettern auf Zeit hatte die Grundschule aus Deiningen die Nase vorn, gefolgt von Fremdingen und punktgleich die Wallersteiner und Harburger Schülerinnen und Schüler.

Kreissportfest der Grundschulen: Teamdisziplin zum Abschluss

Zum Abschluss des Wettkampfs stand die Teamdisziplin an, bei der die Mannschaften möglichst schnell 100 Hocken durch eine Kastengasse machten. Mönchsdeggingen meisterte diese Übung am schnellsten, dicht gefolgt von Deiningen und Wallerstein. Nach den Wettkämpfen durften die besten Turnerinnen und Turner des Tages ihre Übungen nochmals vorturnen und bekamen dafür viel Applaus von der Tribüne.

Die abschließende Siegerehrung führen die Harburger Rektorin Stefanie Fuß, Bürgermeister Christoph Schmidt und Leiter der Geschäftsstelle Harburg der Sparkasse Donauwörth Franz-Xaver Bach gemeinsam mit dem Sportfachberaterteam Tobias Trüdinger, Kathrin Schiele und Stefanie Poisel durch. Am Ende durfte sich die Grundschule Deiningen über den Sieg freuen und den Wanderpokal mit nach Hause nehmen, vor den Grundschulen aus Harburg und Fremdingen. Alle Mannschaften erhielten neben ihren Urkunden auch Sachpreise, die von der Sparkasse gestiftet wurden. (AZ)