CDU liegt bei Hessen-Wahl vorn – Schwarz-Grün könnte weiterregieren

Wie man in Norddeu. so schön sagt: Der Ampel weht eine steife Brise ins Gesicht. Ob in Hessen oder in Bayern- die 3 Ampelparteien wurden vom Wahlvolk abgestraft. Die Ampel Elite in Berlin meint wohl sie könne am Wählerwillen vorbei ihre Pläne realisieren. Warum wird denn die AFD immer stärker- nicht aus eigener Kraft, sondern weil immer mehr Wähler sich von der Ampel abkehren und zu Protestwählern werde: Ob bei der Migration oder bei der Klimapolitik_ eine Politik gegen die eigenen Bürger wird praktiziert. Wenn ich nur die wohlfeilen Worte von Habeck und Baerbock höre oder Frau Faesers Unfähigkeit in der Migrationsfrage.

