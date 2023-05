An der Tabellenspitze und im Tabellenkeller bleibt es eng

Sowohl in der Kreisklasse als auch in der A- und B-Klasse läuft alles auf ein spannendes Finale hinaus. Unsere Vorschau für die unteren Klassen.

Während in der Kreisklasse das muntere Tabellenführer-wechsle-dich-Spiel bleibt, scheint Großaitingen in der A-Klasse weiter sein Ding konzentriert durchzuziehen. Ausgerutscht ist in der B-Klasse Schwabegg, das wie in der Hinrunde gegen Lagerlechfeld verlor und so das Rennen zur Meisterschaft wieder eröffnet hat. Trotzdem haben sie alles noch in der eigenen Hand und Toni Polster würde hier den Rat geben: "Ich bin immer Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv."

Kreisklasse Augsburg Süd: Kleinaitingens Trainer Johannes Ankermüller freute sich über das Zu-null-Spiel fast mehr als über die vier Treffer gegen Margertshausen. Bis zur ersten Niederlage gegen Walkertshofen kassierte der FCK nur zehn Gegentreffer. Dann folgte eine kleine Durststrecke mit drei Niederlagen und sieben Gegentoren. "Darauf müssen wir jetzt wieder aufbauen und wieder unser sicheres Spiel von hinten herausfinden", meint der FCK-Coach zuversichtlich. Aber die Konkurrenz schläft absolut nicht. Haunstetten und Kaufering lieferten sich zuletzt laut Haunstettens Abteilungsleiter Günther Schmidt wirklich ein spielerisches Topspiel und trennten sich schließlich gerecht 1:1 unentschieden. Somit stehen nun Kleinaitingen und Kaufering punktgleich mit 44 Punkten an der Spitze, drei Punkte dahinter Haunstetten. Walkertshofen ist mit vier Punkten Rückstand ebenfalls noch in Lauerstellung.

Kleinaitingen muss nun zum SV Hurlach, der mit einem 7:1 in Untermeitingen glänzte und damit die Lechfelder auf den Relegationsplatz schickte. Damit bleiben die Oberbayern irgendwie nicht auszurechnen und für den FCK eine knifflige Nuss. Sollten sie diese nicht knacken können und Kaufering in Margertshausen mehr Punkte hamstern, dann gibt es wieder einen Wechsel an der Spitze. Richtig kribblig wird es dazu, wenn Haunstetten zu Hause gegen Ustersbach siegt und Walkertshofen in Schwabegg seinen Siegeszug weiter durchzieht. Ustersbach konnte sich nur mühsam gegen seinen Angstgegner Langenneufnach mit 2:0 durchsetzen und dürfte damit auch die letzten Ambitionen der Staudenelf begraben haben. Langenneufnach ist an diesem Wochenende spielfrei.

Frei nach dem Motto "Wenn du sie vorne nicht machst, dann wirst du hinten bestraft", erging es Schwabegg. Der SVS wurde gegen Inningen tatsächlich kurz vor Schluss unglücklich mit einem unberechtigten Elfmeter bestraft und holte so nur ein 1:1 gegen Inningen. Allerdings vergab die Truppe von Peter Ziegler davor einige gute Chancen. Bereits beim Unentschieden im Nachholspiel gegen Wehringen mussten sie ebenfalls per Elfmeter das 2:2 hinnehmen. Inningen bekommt nun Besuch aus Fischach, das sich in einem unglaublich zähen und ereignisarmen Spiel gegen Wehringen ein 1:1 ergatterte und sich damit vom Relegationsplatz entfernte. Günstig, aber nicht gerade einfach wäre es nun, in Inningen nachzulegen, da Untermeitingen mit einem Spiel und nur einem Punkt weniger hinter der Staudenelf lauert. Der SVU bekommt es im Kellerduell mit dem FSV Wehringen zu tun und man kann aus Zuschauersicht nur hoffen, dass beide nicht an die Leistung vom letzten Spieltag anknüpfen.

Kreisklasse Allgäu 2: Viel Pech hatte der TSV Mittelneufnach beim 0:1 gegen Tabellenführer Bad Wörishofen. Aber es offenbarte auch wieder die Sturmschwäche der Böck-Elf. Nur 19 Tore in 20 Spielen sind schon sehr minimalistisch. Nun hat der TSV eine englische Woche. Am Mittwoch besuchte der Tabellenzweite die Staudenelf zum Nachholspiel (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) und am Sonntag geht es dann zum SV Schöneberg, wo die Chancen auf Punkte schon etwas besser sind.

A-Klasse Augsburg: Zum Schluss wurde es doch noch eine deutliche Angelegenheit: Mit 4:0 setzte sich Spitzenreiter Großaitingen auch bei Türkgücü Königsbrunn durch, wobei die letzten drei Treffer erst in den letzten 13 Minuten erzielt wurden. Egal, wird sich Trainer Thomas Bock denken, wir sind weiter unbesiegt und wieder eine Stufe näher an der Kreisklasse. Am Donnerstagabend könnten sie dann noch einen weiteren Sprung machen, wenn sie zu Hause das Nachholspiel gegen Gessertshausen gewinnen würden. Aber der SVG ist derzeit absolut gut drauf und könnte auch ein Stolperstein für den bisher niederlagenfreien Tabellenführer werden. Am Sonntag dürfte die Aufgabe vom Papier her mit Türk Bobingen deutlich leichter werden.

Die SpVgg Langerringen II schob sich derweil mit einem 2:0 gegen den Tabellenvierten Klosterlechfeld am spielfreien TSV Bobingen II vorbei auf Rang zwei. Während nun die SpVgg in Inningen antreten muss, fährt die Reserve aus Bobingen zum TSV Königsbrunn II. Ganz böse verläuft die Rückrunde für den SV Reinhartshausen mit fünf Niederlagen in Folge. Damit spricht das kommende Gastspiel in Klosterlechfeld nicht unbedingt für einen Freudentaumel. Den genießt dagegen Aufsteiger Mickhausen gerade öfter, der aus den letzten fünf Spielen vier Siege einfuhr. Auch im Duell gegen Mitaufsteiger SSV Bobingen ging man erfolgreich mit 3:2 vom Platz. Daher dürfte die Staudenelf gegen die Reserve aus Lagerlechfeld sogar als Favorit ins nächste Spiel gehen. Spielfrei ist diesmal Türkgücü Königsbrunn.

B-Klasse Augsburg: Da ist es schon wieder passiert: Wie im Hinspiel kassierte Tabellenführer Schwabegg gegen Lagerlechfeld III eine Niederlage und macht das Meisterschaftsrennen mit der Dritten aus Schwabmünchen wieder interessant. Schwabmünchen gewann ungefährdet mit 4:2 gegen Walkertshofen und Marcel Böck glänzte dabei mit einem Dreierpack. Nun empfängt der SVS den TSV Walkertshofen, während Schwabmünchen beim Tabellenletzten Gessertshausen wohl keine größeren Probleme bekommen wird. Der Tabellendritte Obermeitingen greift nach einem spielfreien Wochenende ebenfalls wieder ein und tritt gegen Kleinaitingen an. Schließlich darf sich noch der TSV Straßberg gegen den ASV Hiltenfingen beweisen, Ustersbach besucht Großaitingen und Lagerlechfeld III bekommt Fischach zu Gast.