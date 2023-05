Dieses Mal gibt es sogar ein „Open-Piano“

Auf die Mischung kommt es beim Leederer Markt an

Immer wieder was Neues geboten ist auf dem Leederer Markt. Am 7. Mai wird in der Hauptstraße ein Klavier aufgestellt, an dem sich jede Besucherin oder jeder Besucher als Nachwuchs-Lang-Lang erproben kann. Verantwortlich für diese Aktion unter dem Motto „Trau di, spui auf“ ist „Intekrator“ Sepp Huber vom Bürgerforum Buntes Fuchstal, der das Denklinger Klavierhaus „allespiano“ davon überzeugen konnte, ein Instrument für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Dabei will Huber auch Spenden für einen guten Zweck sammeln.

1. Muttertagsgeschenke

Das Bürgerforum ist relativ neu auf dem Markt vertreten, es will bei dieser Gelegenheit auf seine Tätigkeit aufmerksam machen und lädt die Kinder zum Töpfern „von Muttertagsgeschenken“ ein. Schon seit Jahrzehnten dabei sind hingegen die JM Fuchstal mit ihrer Wurfbude unter dem eine Woche zuvor neu aufgestellten Maibaum und gleich daneben die Garten- und Naturfreunde Leeder mit den heiß geliebten Schupfnudeln, dem Apfelsaft aus eigener Produktion und weiteren Artikeln aus Garten und Natur. Die Mischung aus kommerziellen Anbietern, Vereinen und den Flohmarktständen der Kinder macht den besonderen Charme aus und unterscheidet den Leederer Markt von dem in größeren Orten.

2. Schmuckangebote

Besonders gut getroffen haben es die Anbieter, die auch sonst direkt an der Hauptstraße ansässig sind, angefangen von der Feuerwehr mit Ausschank und Bewirtung im Unterdorf bis zu den Schmuckangeboten von Markus Meub im Oberdorf. Auf halber Strecke dazwischen liegt das Geschäft von Augenoptikermeister Gunther Seelos, der verspricht für den Markt als Blickfang seine gesamte Kollektion aus 3D-gedruckten Brillenfassungen des Schweizer Herstellers Götti, spezielle Angebote im Uhren- und Schmuckbereich im Hinblick auf den nahenden Muttertag und eine große Verlosung.

3. Tortenstudio

Manch kleinerer Gewerbetreibender hat nach den deutlichen Erhöhungen der Gebühren für das Aufstellen und Nutzen der Buden auf seine Marktpräsenz verzichtet, dabei sein will aber auf jeden Fall die Kräuterwerkstatt von Roswitha Storhas, die neben den namensgebenden Kräutern auch Essige, Liköre, Salze, Sirupe und Räucherwerkstatt dabei hat und zudem heuer ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Nicht weit von ihr entfernt steht der Stand des Tortenstudios Maribelle mit ihren Töchtern Maria und Michaela Storhas, die Speiseeis und Marmeladen aus eigener Herstellung anbieten. Ein wichtiger Anlaufpunkt nicht nur für Hobbygärtner ist Franz Schmalholz gegenüber vom Gasthaus Luitpold mit seinen eindrucksvollen Maschinenangeboten. Dabei sind ebenso die beiden Fuchstaler Pflegedienste. Selbstverständlich lohnt sich auch ein Abstecher in die Geschäfte abseits der Hauptstraße, denn am Marktsonntag sind natürlich auch sie geöffnet. (hoe)