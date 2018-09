vor 17 Min.

Der Gau-Vorstand braucht Verstärkung

Bei der Rundenwettkampfversammlung gibt es viele Informationen. Großereignis in Wertingen im November

Von Brigitte Bunk

Laugna Anfang 2020 sind Neuwahlen im Schützengau Wertingen. Barbara Dorfmüller wird nicht mehr als Gaukassiererin kandidieren, Hermann Wiedholz steht nicht mehr als Rundenwettkampfleiter zur Verfügung. Und auch für Günter Sailer wird ein Nachfolger als Internetbeauftragter gesucht. „Wer sich vorstellen kann, eines der Ämter zu übernehmen, meldet sich bitte bei mir“, hofft Gauschützenmeister Hubert Gerblinger auf eine baldige Nachfolgelösung.

Zur Rundenwettkampfversammlung des Schützengaus Wertingen waren 120 Teilnehmer aus 44 von 47 Vereinen aus den Landkreisen Dillingen und Augsburg ins Bürgerhaus Laugna gekommen. Nach der Begrüßung durch Zweiten Bürgermeister Helmut Bartsch verteilte Rundenwettkampfleiter Hermann Wiedholz die Urkunden an die Aufsteiger im Gau-Rundenwettkampf. „Grüner Baum“ Buttenwiesen schießt in der anstehenden Saison in der Gauoberliga, „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried in der Gauliga, „Edelweiß Meitingen“ in der Gauklasse, „Jägerblut“ Prettelshofen in der A-Klasse, „Gemütlichkeit“ Geratshofen in der B-Klasse, „Gemütlichkeit“ Biberbach in der C-Klasse, „Andreas Hofer“ Eppishofen in der D-Klasse und „Tirol Riedsend“ in der E-Klasse. Bei den Damen – hier berichtete Marianne Kuchenbaur auch von den erfolgreichen Damen 40plus – steigt „Frohsinn“ Binswangen im Gau-Damenrundenwettkampf in die Gauoberliga auf, „König Ludwig“ Hirschbach-Possenried in die Gauliga und „Adlerhorst“ Blankenburg sowie „Gemütlichkeit“ Biberbach in die Gauklasse. Erfreut zeigt sie sich über die Neuzugänge : „Mit Gemütlichkeit Geratshofen, Gemütlichkeit Sontheim und Hubertus Unterthürheim haben sich drei neue Damen-Mannschaften angemeldet“, so Kuchenbaur.

Vor der Auslosung der ersten Runde des Gaupokals 2019 (siehe Info) durch Barbara Scherer von „Immergrün“ Unterschöneberg gab der zuständige Referent Reinhard Wiedemann Hinweise auf den laufenden Wettbewerb, der mit dem Gaupokalfinalschießen am 17. November in Laugna seinen Höhepunkt erreicht.

Sportleiter Dieter Töltsch beglückwünschte die erfolgreichen Teilnehmer von den Bezirks- bis zu den Deutschen Meisterschaften. Bezüglich der anstehenden Gaumeisterschaften bat der Sportleiter die Schützen, sich vorab zu rühren, wenn der Termin nicht passt. „Es ist frustrierend für die Helfer, wenn sie Aufsicht machen und es kommt keiner.“ Anmeldeschluss für die „Nichtluftdruckwaffen“ ist der 1. Oktober, ansonsten der 12. November. Jugendleiter Markus Egger berichtete unter anderem, dass für das Kadertraining Trainer gesucht werden. „Wer im Verein Jugendtraining macht und Interesse hat, meldet sich bitte bei Tobias Humbauer.“ Gauschützenmeister Hubert Gerblinger gab weiterhin bekannt, dass inzwischen auch Ehrungen für zehn Jahre Mitgliedschaft vom BSSB vergeben werden können. Er verwies auf den durchgeführten Vereinsübungsleiterlehrgang: „Mit Christian Bühler haben wir einen fähigen Referenten gewinnen können, der als C-Trainer seine Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene an die Teilnehmer weitergeben konnte.“

Ein wichtiger Termin ist die Bezirkssportlerehrung, die am Samstag, 10. November, in der Stadthalle Wertingen durchgeführt wird. Hier werden etwa 350 Schützen aus dem gesamten Schützenbezirk Schwaben in der Zusamstadt erwartet. Er sucht noch Vereine zur Mithilfe. Gesucht sind auch immer wieder Schützenheime, in welchen die Mitglieder- oder Rundenwettkampfversammlung durchgeführt werden können. Dem Gauschützenmeister sind entsprechende Anrufe willkommen.

Knapp 80 Schützen haben sich für das Landesschießen, am 23. September auf dem Oktoberfest angemeldet. Mit den weiteren Mitfahrern sind die Busse voll, freut sich Ina Ullrich auf eine erfolgreiche Teilnahme und einen schönen Tag auf der Wiesn.

