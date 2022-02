So schnell ist die Feuerwehr bei einem Einsatz in Aichach-Friedberg

Plus Zwischen zwei und sieben Minuten dauert es laut Berechnung, bis die Feuerwehr im Landkreis Aichach-Friedberg vor Ort ist. Doch wie realistisch sind die Zahlen?

Wenn es brennt oder ein schwerer Unfall passiert ist, muss es schnell gehen. Maximal zehn Minuten dürfen Einsatzkräfte von der Alarmierung bis zur Ankunft am Einsatzort brauchen - das schreibt die sogenannte Hilfsfrist in Bayern vor. Eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: Im Landkreis Aichach-Friedberg brauchen die Feuerwehren für die Anfahrt zwischen zwei und sieben Minuten. Das sind gute Nachrichten. Doch die Zahlen basieren auf theoretischen Berechnungen, die mit der Realität nur wenig zu tun haben.