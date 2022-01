Zahl der Kirchenaustritte steigt im Raum Aichach auf neues Rekordhoch

Plus 364 Menschen haben 2021 den Kirchen den Rücken gekehrt. Der Stadtpfarrer wundert sich nicht über diese Zahl. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf.

So viele waren es noch nie: 364 Menschen sind 2021 im Standesamtsbezirk Aichach aus den Kirchen ausgetreten. Allein im Bereich der Aichacher Pfarreiengemeinschaft haben 140 Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt - etwa 40 mehr als im Jahr zuvor. Stadtpfarrer Herbert Gugler schmerzt diese Zahl zwar, doch wirklich verwundert ist er darüber nicht.