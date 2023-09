Pöttmes

12:00 Uhr

Pöttmes verstärkt Zusammenarbeit mit Donaumoos-Gemeinden

Vom Pöttmeser Ortsteil Schorn reicht der Blick weit ins Donaumoos. Die Gemeinde will nun die Zusammenarbeit mit den anderen Donaumoos-Gemeinden weiter vertiefen. Deshalb tritt sie der "Integrierten Ländlichen Entwicklung" (ILE) Donaumoos bei.

Plus Pöttmes strebt eine engere Zusammenarbeit mit den Donaumoos-Gemeinden an. Die Kommune tritt daher der Integrierten Ländlichen Entwicklung bei. Was sie sich davon verspricht.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Der Markt Pöttmes will die Zusammenarbeit mit den Donaumoos-Gemeinden verstärken und wird Mitglied der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Donaumoos. Das beschloss eine Mehrheit des Gemeinderats. Bürgermeister Mirko Ketz sah in dem Schritt eine Chance für Pöttmes. Sechs Gemeinderäte allerdings waren skeptisch und votierten dagegen.

Eva Klotzbücher vom Amt für ländliche Entwicklung Oberbayern stellte Sinn und Zweck, Funktionsweise und Ziele der ILE vor. Gemeinden können auf freiwilliger Basis Mitglied werden. Klotzbücher zufolge sind zahlreiche Gemeinden wie Ehekirchen, Weichering, Karlshuld, Karlskron, Neuburg und Berg im Gau bereits dabei. Andere überlegten noch. ILE's böten einen Rahmen zur interkommunalen Zusammenarbeit - mit Fördergeldern des Freistaats aus dem Sondervermögen für das Donaumoos und mit personeller Unterstützung durch ihr Amt, so Klotzbücher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen