Fünf Teams – fünf Blickwinkel

Vor dem Saisonstart sind die Vorzeichen bei den Teams aus dem Wittelsbacher Land unterschiedlich. Auch in den Kadern hat sich einiges getan. Die

Lange mussten die heimischen Fußballer warten, am Freitag fällt in der Bezirksliga Nord der Startschuss für die neue Saison in der Bezirksliga Nord. Nach dem Abstieg des BC Adelzhausen und dem Aufsteig des TSV Pöttmes sind erneut fünf Teams aus dem Landkreisnorden vertreten. Neuling Pöttmes ist am Freitagabend gleich zu Gast beim TSV Aindling. Während für Aufsteiger nur der Klassenerhalt zählt, blickt Aindling nach oben. Bleibt Hollenbach die Wittelsbacher Nummer eins, spielt der VfL Ecknach wieder eine sorgenfreie Saison und muss der FC Affing wieder zittern? So sieht es vor dem Start aus.

In der Saison 2019/21 entging der FC Affing nur ganz knapp dem Abstieg. Die neue Runde beginnt bei einem richtig großen Kaliber, beim SC Bubesheim. Es hat sich zuletzt einiges getan an der Frechholzhauserstraße. Herbert Wiest fungiert als Sportlicher Leiter, das war zuvor der Job von Markus Berchtenbreiter. Einige Leistungsträger haben den Verein verlassen. Dass Tobias Jorsch, zusammen mit Marc-Abdu Al-Jajeh Spielertrainer, in den Testspielen nach mehreren Verletzungen in den Monaten zuvor selbst auf dem Platz aktiv wurde, sollte sich positiv auf das Leistungsvermögen der Mannschaft auswirken.

Der FC Affing wird es wie in der Vorsaison schwer haben. Hinzu kommt, dass mit Mathias Steger und Bora Kalkan zwei Stützen das Team verlassen haben. Viel wird erneut auf Torjäger Max Schacherl ankommen. Bleibt das Verletzungspech aus, sollte der Klassenerhalt in jedem Fall drin sein, ansonsten ist wieder zittern angesagt.

Beim TSV Aindling ist man darauf bedacht, den Ball flach zu halten. Von den Verantwortlichen nimmt keiner das Wort Landesliga in den Mund. Allerdings lässt die Liste der Neuzugänge durchaus den Schluss zu, dass es im Sommer 2022 eine Etage nach oben gehen könnte. Fatlum Talla muss hier ebenso genannt werden wie Gabriel Merane. Beide haben höherklassig gekickt und könnten dem langjährigen Bayernligisten einen ordentlichen Schub verpassen. Das jüngste 3:0 im letzten Test beim BC Aichach lässt den Schluss zu, dass die Mannschaft gerüstet ist.

Nach zwei Spielzeiten im Niemandsland strebt der TSV Aindling wieder nach vorne. Zu Recht, denn der Kader ist stärker als im Vorjahr. An guten Tagen kann das Adrianowytsch-Team jeden schlagen, allerdings ist die Konstanz das große Fragezeichen. Für die Top fünf sollte es in jedem Fall reichen.

Mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger legt der VfL Ecknach am Samstag los. Der FC Horgau übernimmt dabei den Part des Außenseiters. Die Ecknacher werden sich mit einer auf mehreren Positionen veränderten Besetzung präsentieren. Fabian Ettinger kehrte zurück nach Aindling. Björn Wohlrab ist nun Spielertrainer beim SSV Alsmoos-Petersdorf, von dem mit Philipp Schreier ein Torhüter kam. Tobias Jusczak und Tim Sponer fallen verletzt einige Zeit aus, Johannes Grimm legt eine Pause ein. Aykut Atay kommt aus Gersthofen, Jonas Erhard aus Kühbach und Marko Mladenovic vom TSV Friedberg. Ob Mario Schmidt nach dem Ende seiner Tätigkeit als Trainer des TSV Gersthofen zumindest hin und wieder das VfL-Trikot tragen wird, bleibt abzuwarten. Der Gallenbacher betrachtet diese Rückkehr in erster Linie unter dem Gesichtspunkt, dass er noch mittrainieren kann.

Drei ruhige Spielzeiten erlebte der VfL. Der Kader ist weitgehend zusammengeblieben. Auch wenn es aufgrund von Verletzungen und beruflichen Verpflichtungen noch die ein oder andere Baustelle gibt – auch im vierten Jahr wird es keine Abstiegssorgen geben.

Der Königstransfer vor der neuen Runde der Bezirksliga Nord ist wohl dem TSV Hollenbach gelungen. Simon Fischer soll seine Qualitäten als Torjäger nun wieder im Krebsbachtal ausspielen. Was der 24-Jährige zuletzt in Pöttmes demonstrierte, lässt den Schluss zu, dass er mit seinem Heimatverein in der Spitzengruppe mitmischen möchte. Dass ein Torgarant für jedes Team von enormer Bedeutung sein kann, das wird sich in den nächsten Monaten wieder in schöner Regelmäßigkeit erweisen. Im Winter galt es bereits Abschied zu nehmen von Dennis Ruisinger, der sich nun zwei Etagen höher bei Schwaben Augsburg versucht. Die erste Kraftprobe der Hollenbacher steht am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Altenmünster im Terminkalender.

Zweimal in Folge holte sich der TSV Hollenbach den Titel: beste Mannschaft im Landkreisnorden. Auch vergangene Saison war die Elf aus dem Krebsbachtal nahe dran am Relegationsplatz. Die Mannschaft ist eingespielt. Wenn alles gut läuft, ist eine Platzierung besser als Platz fünf drin.

Das Brot, an dem die Aufsteiger zu knabbern haben, ist in der Regel nicht sonderlich schmackhaft. Diese Erfahrung werden wohl auch die Fußballer des TSV Pöttmes machen müssen. Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal, der Auftritt am Samstag bei der 0:1-Niederlage im Totopokal in Kissing lieferte den Pessimisten reichlich Argumente. In 90 Minuten wurde keine einzige Chance aus dem Spiel heraus erarbeitet. Da machen sich gewiss nicht zuletzt die personellen Veränderungen bemerkbar. Simon Fischer, der 24-jährige Torjäger, steht wieder in Diensten des TSV Hollenbach; Haci Ay hat sich ebenso verabschiedet wie Eduard Keil und Michal Korenik. Beim Aufsteiger aus der Kreisliga mangelt es in vielen Bereichen, nicht zuletzt in der Abstimmung. Maximilian Ettner, der als Co-Trainer engagiert wurde, sollte sich im Mittelfeld als Verstärkung erweisen. Er und der neue Trainer Johannes Putz kennen sich bereits aus der gemeinsamen Zeit beim BC Adelzhausen. Gespannt darf man sein, ob Felix Kling seinen Vorschusslorbeeren gerecht werden kann. Dieser Neuzugang vom FC Mertingen soll eine Schlüsselrolle im Team des Kreisligameisters einnehmen.

Der Aufsteiger ist das Sorgenkind der Vorbereitung. Viele Verletzungen und Urlauber machten Neu-Trainer Johannes Putz das Leben schwer. Zwei Testspiele mussten abgesagt werden. Prinzipiell hat der Kader Qualität, wobei sich Pöttmes im Vergleich zur Vorbereitung mächtig steigern muss, sonst droht gleich wieder der Abstieg.