vor 19 Min.

Nur Hollenbach tanzt aus der Reihe

Allein TSV bleibt von den Bezirksligisten in unserer Region beim 1:1 in Pfaffenhofen ungeschlagen

Bei den Fußball-Bezirksligisten in unserer Region hat die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde bereits begonnen. Die Ergebnisse in den Testspielen am Samstag lassen den Schluss zu, dass es noch nicht nach Wunsch läuft. Der BC Adelzhausen musste sich dem Kreisligisten TSV Pöttmes mit 0:3 Toren geschlagen geben. Gegen den Landesligisten SC Ichenhausen verlor der FC Affing mit 0:2 und der VfL Ecknach kassierte in Aystetten eine 0:3-Niederlage. Lediglich der TSV Hollenbach, der in Pfaffenhofen zu einem 1:1 kam, konnte zumindest ein Erfolgserlebnis vorweisen. Der TSV Aindling fehlt in dieser Übersicht. Dessen erste Mannschaft durfte das freie Faschingswochenende genießen.

Die Hollenbacher Kicker unterzogen sich in Pfaffenhofen einem echten Härtetest, die Hausherren stehen in der Bezirksliga Oberbayern Nord auf dem achten Rang. Vor diesem Hintergrund konnte sich das Remis sehen lassen. Patrick Högg brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, der 19-Jährige entwickelt sich immer mehr zu einem Torjäger. Das 0:1 glich der FSV noch vor der Pause aus. Im Team der Hausherren sah man Co-Trainer Marco Krammel in der Abwehr im Einsatz, später stand er in Diensten des FC Pipinsried. Bei den Gästen gab es ein munteres Wechselspielchen, nicht weniger als 18 Kandidaten durften zeigen, in welcher Verfassung sie sich vor dem ersten Punktspiel am 15. März in Mertingen befinden. (jeb)

Beim FC Affing verliert man in diesen Tagen mehr Worte über die personelle Situation als über die aktuellen Resultate. Florian Süß hat es eine Woche zuvor mit einem Kreuzbandriss bös erwischt; diese Diagnose trifft den 27-Jährigen doppelt hart, weil er aufgrund einer früheren Verletzung in dieser Runde noch keinen Einsatz in der Bezirksliga vorweisen konnte. Und Maximilian Schacherl, mit 16 Treffern einer der Topstürmer dieser Klasse, wird am heutigen Montag untersucht. Es besteht der Verdacht, dass er ebenfalls mit einem Kreuzbandriss für Monate ausfallen wird. Nach der 0:2-Niederlage gegen Ichenhausen gab Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh die Devise aus: „Wir müssen enger zusammenrücken.“ Nino Kindermann fällt vorerst angeschlagen aus und Mathias Steger plagt sich seit Monaten mit Leistenproblemen rum. Zum Test am Samstag meinte Al-Jajeh: „Mit dieser Spielweise können wir sehr gut leben. Das war 90 Minuten lang eine engagierte Leistung.“ (jeb)

„Das Ergebnis ist okay.“ So äußerte sich Daniel Framberger, der Spieltrainer des VfL Ecknach, nach der 0:3-Niederlage gegen Aystetten: „Ich bin mit dem Auftreten zufrieden.“ Er beklagte aber viele Fehler in seinem Team, während der SV Cosmos unter Beweis gestellt habe, warum er in der Bezirksliga Süd so gut dasteht und gleich mit einem Vorsprung von zwölf Punkten die Tabelle anführt. In der zweiten Halbzeit agierte der Verein aus dem Aichacher Stadtteil ruhiger, die Leistung wurde besser. Die eine oder andere Torchance kam zustande, blieb aber ungenutzt. Dennoch versicherte Framberger: „Der Test war gut.“ Am wichtigsten war ihm die Aussage: „Es hat sich keiner verletzt.“ (jeb)

Eine verdiente 0:3-Niederlage kassierte der BC Adelzhausen im Testspiel gegen den TSV Pöttmes. Der Zweite der Kreisliga Ost war vor allem offensiv deutlich gefährlicher als der BCA, weshalb der Sieg am Ende völlig in Ordnung ging. Auch wenn er vielleicht um einen Treffer zu hoch ausfiel. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, wobei Pöttmes die besseren Möglichkeiten hatte, diese aber vergab. Nach dem Seitenwechsel ging der TSV binnen vier Minuten mit 2:0 in Führung: Zunächst profitierte Gheorghe Geanta von einem der zahlreichen Fehler der Gastgeber im Spielaufbau und schloss ins lange Eck ab (48.). Und nach 52 Minuten setzte sich der quirlige Simon Fischer im Zweikampf durch und schoss ein. Erst in der Schlussphase übernahm der BC Adelzhausen das Kommando, doch Schüsse aufs Tor waren Mangelware. Mit dem Schlusspfiff gelang Nikola Cvetic letztlich dann noch das 3:0, nachdem er zunächst noch am glänzend reagierenden BCA-Torwart Michael Fottner gescheitert war. Auf den BCA wartet somit in der Vorbereitung noch jede Menge Arbeit um gewappnet zu sein für den Punktspielstart. Pöttmes dagegen zeigte, warum es in diesem Jahr in der Kreisliga an die Tür zur Bezirksliga anklopft. (jüd)

