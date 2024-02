Dießen

12:30 Uhr

So meistert die Dießener Polizei ihr vergrößertes Einsatzgebiet

Plus Das Einsatzgebiet der Dießener Polizei ist seit Jahresbeginn deutlich größer. Polizeichef Alfred Ziegler geht mit den größeren Herausforderungen relativ gelassen um.

Von Frauke Vangierdegom

Seit sieben Wochen haben die Polizeibeamten der Dießener Polizeiinspektion ein deutlich größeres Einsatzgebiet. Zu den "Stammgemeinden" Dießen, Eching, Finning, Greifenberg, Utting und Schondorf sind die Gemeinden Eresing, Windach, sowie die Lechraingemeinden Hofstetten, Thaining, Vilgertshofen, Reichling, Rott und Apfeldorf hinzugekommen. Das bedeutet: Polizeichef Alfred Ziegler und sein Team sorgen für die Sicherheit von jetzt rund 40.000 Bürgerinnen und Bürgern. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie die ersten Wochen des Jahres bewältigt wurden.

Dass sein Einsatzteam durch die Gebietserweiterung mehr Arbeit bekommen habe, sei für ihn absolut in Ordnung. "Das Landsberger Gebiet war ja vorher uferlos groß", sagt Alfred Ziegler. "Wir kommen zurecht, wir haben ja gewusst, was auf uns zukommt und bereits im vergangenen Jahr ist bei uns die Personaldecke im Hinblick auf die Neustrukturierung gewachsen." Zudem sei die Welt in der Region seiner Auffassung nach noch etwas mehr in Ordnung, als in anderen Gegenden Deutschlands.

