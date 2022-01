Landkreis Augsburg

vor 55 Min.

Zahl der Infizierten im Kreis Augsburg verdreifacht sich in zwei Wochen

Plus Die Infektionszahlen steigen immer weiter an - auch im Landkreis Augsburg. Innerhalb einer Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz verdreifacht auf 651,8. Wo die Hotspots sind.

Von Angela David

Die hochansteckende Omikron-Variante treibt auch im Landkreis Augsburg die Inzidenz weiter in die Höhe. Besonders in den Städten werden mehrere Hundert Covid-19-Infizierte registriert. Die Zahlen in Gersthofen, Königsbrunn, Neusäß und Bobingen haben sich innerhalb der vergangenen 14 Tage verdreifacht. Spitzenreiter ist weiterhin Königsbrunn mit aktuell 325 positiv Getesteten, gefolgt von Neusäß und Gersthofen (je 285). In Diedorf hat sich die Zahl der Infizierten innerhalb der vergangenen zwei Wochen sogar mehr als vervierfacht, von 21 auf 109.

