Fußball

27.05.2023

Der Dreikampf geht in den letzten Akt

Plus Der TSV Zusmarshausen will im Saisonfinale den Relegationsplatz eintüten. Während sich der TSV Neusäß schon auf die Abschlussfeier freut, wird in Westheim gehofft und um den Klassenerhalt gebangt.

Artikel anhören Shape

Am kommenden Samstag wird ab 15.30 Uhr nicht nur in der Bundesliga die Meisterschaft entschieden. In der Kreisliga Augsburg kann sich der TSV Zusmarshausen mit einem Sieg beim Verfolger FC Königsbrunn den Relegationsplatz sichern und sich mit etwas Glück sogar als Meister betiteln. Zeitgleich empfängt der TSV Neusäß den bereits abgestiegenen TSV Göggingen, während der SV Ottmarshausen beim Tabellenvierten SpVgg Lagerlechfeld gastiert. Der SSV Anhausen tritt zum Saisonabschluss im heimischen Waldstadion gegen den TSV Königsbrunn an. Für die SpVgg Westheim ist die Saison bereits beendet. Trotzdem wird auf dem Kobel noch um den Klassenerhalt gebangt: der ASV Hiltenfingen steht nur einen Punkt hinter der SpVgg, mit einem Sieg des ASV am kommenden Samstag könnten die Westheimer auf den gefürchteten Relegationsplatz abrutschen.

FC Königsbrunn - TSV Zusmarshausen . Der TSV Zusmarshausen hat seine Hausaufgaben vor dem entscheidenden letzten Spieltag gemacht. Vergangene Woche triumphierten die Autobahner im eigenen Stadion gegen den SSV Anhausen mit 2:0. „Über 90 Minuten haben wir das Spiel bestimmt und das Ergebnis ist am Ende sicherlich gerecht, auch wenn Anhausen keine schlechte Truppe ist“, sagt Zusmarshausens Trainer Reinhard Brachert . Seine Mannschaft habe in den letzten Wochen einfach das Gesamtpaket, fügt er hinzu.

An diesem Samstag kommt es auf dem Rasen des FC Königsbrunn zum Showdown. Der Gewinner dieser Partie darf sich in der Relegation für die Bezirksliga beweisen. „Für uns ist es ganz einfach, wir sind aktuell auf dem zweiten Platz und den wollen wir auch nicht hergeben, wir werden sicher nicht auf Unentschieden spielen“, betont Brachert. Für den Fall einer Niederlage von Ligaprimus Langerringen könnte der TSV mit einem Dreier sogar noch Kreisligameister werden. „Unabhängig davon wie es ausgeht haben wir eine echt ordentliche Saison gespielt, ein großes Lob an meine Mannschaft“, sagt der Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen