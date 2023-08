So langsam müssen bei den Kreisliga-Kellerkindern Punkte her

Plus Der TSV Neusäß, der SV Ottmarshausen und der TSV Welden lechzen in der Kreisliga Augsburg vor dem fünften Spieltag nach dem ersten Sieg.

Den fünften Spieltag der Kreisliga Augsburg eröffnet der TSV Neusäß gegen die SpVgg Lagerlechfeld (Freitag, 19.30 Uhr), bevor der SSV Anhausen beim SC Kissing und der TSV Zusmarshausen beim TSV Merching gastieren (Sonntag, 15 Uhr). Zeitgleich empfängt die SpVgg Westheim die TG Viktoria Augsburg, während der TSV Welden gegen den SV Ottmarshausen bestehen muss. Der TSV Diedorf schließt den Spieltag am Dienstag beim TSV Neusäß (19.30 Uhr).