Fußball

25.01.2022

Wiest kehrt auf die Trainerbank zurück

Plus Nach nur zehn Monaten als Sportlicher Leiter beim FC Affing zieht es den renommierten Coach wieder auf den Trainingsplatz. Welchen Verein er übernehmen wird

Von Oliver Reiser

Zweimal TSV Schwabmünchen, zweimal TSV Bobingen, dreimal TSV Dinkelscherben, SSV Margertshausen, TSV Ziemetshausen, dreimal Türkspor Augsburg, SV Schwabegg, SV Baar, TSV Aindling, Türk SV Bobingen – die Liste der von Herbert Wiest in den letzten 25 Jahren trainierten Vereine liest sich, wie das Who is who des schwäbischen Fußballs. Zuletzt fungierte der Ex-Profi, der für die SpVgg Bayreuth in der 2. Bundesliga am Ball war, als sportlicher Leiter beim Nord-Bezirksligisten FC Affing. „Ich möchte die Dinge anders gestalten, als ich sie bisher erlebt habe“, sagt er dort bei seinem Amtsantritt. Doch die Zusammenarbeit dauerte nur zehn Monate.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen