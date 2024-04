Mit viel Schwung wird der Mai in Augsburgs Stadttteilen frühzeitig begrüßt

Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Das lässt Organisatoren von Maifesten in Stadtteilen auf unterschiedliche Regelungen kommen.

Pfersee hat es bereits getan, die Stadtteile Bergheim, Hammerschmiede und Firnhaberau schließen sich an. Hier hat man die Maibaumfeiern bereits veranstaltet. Auch wenn die Feste zeitlich etwas vorgezogen wurden. Sie fanden bereits im April, weil das Wochenende vor dem 1. Mai den passenden Anstoß gab. Der Feiertag fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch. Einige Stadtteile bleiben hingegen ihrer Regelung treu. Gefeiert wird in Haunstetten, Göggingen und Hochzoll am 1. Mai. Inningen setzt noch einen drauf. Es gibt zwei Tage, an denen gefeiert wird.

Die Gögginger legen am um 11 Uhr mit dem traditionellen Umzug los. Start ist am Parkplatz beim Hessing-Förderzentrum in der Mühlstraße. Der Zug führt über Mühlstraße und Bürgermeister-Aurnhammer-Straße zum Festplatz an der Anton-Bezler-Halle. Für Speis und Trank ist gesorgt. Das Schützenheim Edelweiß versorgt Besucher mit Speisen, die Handballabteilung des TSV Göggingen übernimmt den Getränkeausschank.

Maifeiern in Augsburg: Das ist in den Stadtteilen los

Auch in Haunstetten gibt es am 1. Mai eine Maifeier. Der Maibaum steht bereits. Um 12.45 Uhr startet der Umzug vom Feuerwehrhaus zum Georg-Käs-Platz. Um 13 Uhr wird die Maifeier eröffnet. Ab 14 Uhr wird bei jedem Wetter im Bremhof gefeiert.

Auch die Hochzoller halten am 1. Mai fest. Ab 15 Uhr steigt das Maifest mit Knödelessen im Bürgertreff des Holzerbaus. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es im Freien vor dem Holzerbau mindestens 15 Sorten Knödel, sagen die Macher.

In Inningen geht es bereits am Dienstag, 30. April, los. Am Feuerwehrhaus steigt ab 18 Uhr eine Party. Es spielt die Band "Die Lumpenmacher". Am Mittwoch starten die Inninger um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen, es spielt der Musikverein Bergheim. Tagsüber ist bis nachmittags Programm.

Wie ein Defibrillator zu handhaben ist, wurde im Bärenkeller gezeigt. Foto: Michael Hochgemuth

Wie man zünftig feiert, davon können ziemlich viele Personen berichten. Sie waren bereits am zurückliegenden Wochenende auf Maifeiern in Stadtteilen unterwegs. Die Stimmung war an allen Orten hervorragend. Die Organisatoren freuten sich über den zahlreichen Besuch.

So wurde unter anderem im Bärenkeller zünftig gefeiert. Bei der Veranstaltung gab es aber auch Informationen zur Ersten Hilfe. Im Stadtteil stehen Defibrillatoren. Wie sie zu handhaben sind, wurde erklärt.

Packen wir es an: In Bergheim wurde der Maibaum aufgestellt. Foto: Michael Hochgemuth

In Bergheim wurde am Samstag der Maibaum aufgestellt. Die Helfer packten kräftig an. Das Fest wurde von der Arge Bergheim koordiniert. Vereine aus dem Stadtteil und die Feuerwehr waren im Einsatz. "Schön war's", hieß es nicht nur einmal.

Susanne und Thomas Tschech genossen die Maibaumfeier in der Hammerschmiede. Foto: Michael Hochgemuth

Gut besucht war ebenfalls die Maibaumfeier in der Hammerschmiede. Susanne und Thomas Tschech ließen sich Essen und Getränke im Zelt schmecken. Vertreter von Kirche, Schule, Kindergarten, Abenteuerspielplatz und SV Hammerschmiede waren mit von der Partie. Auch der Gartenbauverein und die Siedler engagierten sich. Gefeiert wurde bei Christkönig am Pappelweg.