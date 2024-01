Glatte Straßen und Blitzeis: So ist die Lage in der Region

Verkehrschaos, Zugausfälle, Notbetreuung an Schulen: Am Mittwoch gibt es eine Blitzeis-Warnung für die gesamte Region. Der Überblick für Augsburg und die Region.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in ganz Bayern am Mittwoch vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Auch in der Region gilt die "Warnstufe rot" wegen Glatteis. Die Lage auf den Straßen und Schienen ist angespannt. Auch die Schulämter haben teilweise Konsequenzen aus der extremen Wetterlage gezogen – in vielen Schulen ist der Präsenzunterricht heute abgesagt.

Die Unfallbilanz der zuständigen Polizeipräsidien ist bisher nicht allzu schwerwiegend. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West berichtete am Mittwoch von fünf Unfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Auch im Bereich des Präsidiums Schwaben Nord gab es laut einem Sprecher "ganz wenige Unfälle". Nur vereinzelt sei es zu Rutschunfällen gekommen. Die Witterungsverhältnisse haben sich nach Einschätzung der Polizeibeamten bisher nicht spürbar auf den Straßenverkehr ausgewirkt. Auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart ereignete sich ein Unfall mit einem Schwerverletzten. Die Autobahn war in den frühen Morgenstunden kurzzeitig gesperrt.

Augsburg und Umgebung: Zoo und einzelne Schulen wegen Glatteis geschlossen

In Augsburg und Umgebung haben sich in den frühen Morgenstunden einige Unfälle ereignet: Am Morgen kam es in Haunstetten zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Laut Polizei kollidierte ein Auto in der Haunstetter Straße/Ecke Nordstraße mit einer Tram. Die Unfallstelle war eine Stunde lang gesperrt. Inwieweit die Witterungsverhältnisse dabei eine Rolle gespielt haben, könne man bislang nicht sagen, so der Sprecher. Es gab offenbar keine Verletzten.

Mehrere Kollisionen im Augsburger Land sind glimpflich verlaufen. Verletzte wurden der Polizei bisher nicht gemeldet. So ist etwa auf der Bundesstraße 2 ein Auto kurz vor der Ausfahrt Biberbach in die Mittelleitplanke gerutscht. In Untermeitingen ereigneten sich zwei Glatteisunfälle: Ein Fahrzeug rutschte gegen einen Gartenzaun, ein anderes gegen ein geparktes Fahrzeug.

Der Augsburger Zoo hat aufgrund von Glatteisgefahr heute geschlossen. Weil die Schülerinnen und Schüler nur schwerlich in die Schule kommen, findet an der Grundschule Walkertshofen im Kreis Augsburg kein Präsenzunterricht statt. Die Grund- und Mittelschule Thierhaupten hat alle Eltern informiert, dass sämtliche Lehrer digital im Distanzunterricht unterrichten. Einige Schulen im Augsburger Land haben Eltern darauf hingewiesen, dass es kurzfristig zu einem Ausfall des Präsenzunterrichts kommen kann.

Landkreis Aichach-Friedberg: Winterdienst ist im Dauereinsatz

Im Wittelsbacher Land ist der Winterdienst seit 3 Uhr morgens verstärkt im Einsatz. Trotz der Wettervorhersage findet der Schulunterricht im Landkreis Aichach-Friedberg regulär statt. Als einzige Ausnahme im Landkreis hat die FOSBOS Friedberg heute Distanzunterricht angeordnet.

Landkreis Donau-Ries: Meteorologe erklärt, warum Straßen spiegelglatt sind

Auch in Nordschwaben sorgt das Auf und Ab der Temperaturen für Chaos. Der Diplom-Meteorologe Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst erläuterte die Lage im Ries im Gespräch so: Nach frostigen Temperaturen in der Nacht zum Mittwoch mit -5 bis -8 Grad ziehe eine Warmfront Richtung Norden, die einen Mischmasch aus Schnee und Regen mit sich bringt. Auf dem eiskalten Boden gefrieren diese Niederschläge und machen ihn spiegelglatt.

Diese Situation könne sich laut Dirk Mewes "bis in den Mittwochnachmittag hineinziehen". Derweilen steigen allerdings die Temperaturen wieder auf bis zu 6 bis 8 Grad, sodass die dünnen Eisschichten wieder tauen. Die Schulen im Landkreis bieten Präsenzunterricht an. Falls notwendig, werde laut Landratsamt eine Notbetreuung eingerichtet.

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Wochenmarkt wegen Wetter abgebrochen

In Neuburg sind keine großen Unfälle bekannt. Die meisten Straßen sind dank der Arbeit des Winterdienstes gut passierbar. Wie in der ganzen Region ist vor allem auf Gehwegen und in Seitenstraßen in Wohngebieten Vorsicht geboten. Der Wochenmarkt in Neuburg wurde allerdings abgebrochen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer haben ihre Stände, die normalerweise bis 12.30 Uhr stehen, haben teilweise aufgegeben und ihre Stände bereits wieder abgebaut.

Landkreis Dillingen: Verkehrschaos bleibt trotz Blitzeis aus

Bei Extremwetter sind auch immer Polizei und Feuerwehr in Alarmbereitschaft. Die Polizeiinspektion Dillingen vermeldet für den Landkreis Dillingen, Stand Mittwochvormittag, wegen der Glätte "einige Unfälle, aber nicht atypisch viele". Ein Verkehrschaos zeichne sich nicht ab.

Landkreis Günzburg: Mehrere Glätte-Unfälle

Auf den Straßen im Landkreis Günzburg kam es zu einigen Unfällen. Der Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Holger Stabik teilte mit, dass sich auf der neuen Ortsumfahrung bei Münsterhausen gegen 5.45 Uhr ein Unfall wegen Glatteis ereignet habe. Wegen der Straßenverhältnisse sei ein Auto gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Wenige Stunden später stießen in Großkötz zwei Autos zusammen, verletzt wrde jedoch niemand.

Auch auf der A8 führten die eisigen Straßenverhältnisse zu Verkehrsbeeinträchtigungen: Bei Leipheim in Fahrtrichtung Stuttgart ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Als die Polizei dort eintraf, um den Unfall aufzunehmen, sei der Fahrer aber bereits weitergefahren. Zwischen Zusmarshausen und Burgau ist ein Fahrzeug in eine Leitplanke gerutscht. Außerdem soll sich laut Angaben der Polizei auf einer Freifläche zwischen Günzburg und Leipheim ein Auto überschlagen haben. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Landkreis Neu-Ulm: Unfall mit Schwerverletztem auf der A8

Im Raum Neu-Ulm hat die Polizei für Mittwoch das Personal aufgestockt, um der potenziell erhöhten Anzahl an Notrufen gerecht werden zu können. Das Schulamt und Landratsamt Neu-Ulm teilte mit, dass am Mittwoch regulärer Unterricht stattfindet. Aber: Die Schulen im Landkreis könnten selbst entscheiden, ob der Unterricht in Präsenz oder von Zuhause aus stattfindet. Es werde kein Kind geben, das nicht betreut wird, so Schulamtsdirektor Ansgar Batzner.

Am Mittwochmorgen weiß das Schulamt Neu-Ulm, zuständig für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, von drei Schulen, die von Präsenz- auf Distanzunterricht umgestellt haben: Die Anton-Miller-Grund- und Mittelschule in Nersingen-Straß sowie die Grundschule in Nersingen. Auch das Illertal-Gymnasium in Vöhringen hat auf Distanzunterricht umgestellt.

Wegen eines Unfalls mit einem Schwerverletzten war die A8 von Ulm Richtung Stuttgart am Mittwochmorgen kurzzeitig komplett gesperrt. Ein schwer verletzter Lkw-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Landkreis Landsberg: Notbetreuung an den Schulen

Die Landsberger Polizei teilt mit, dass bis Mittwochmorgen ein Unfall beim Ausparken und ein paar Fahrradstürze bekannt seien. Während viele Straßen dank des Einsatzes der Winterdienste eisfrei sind, ist auf Geh- und Fußwege besondere Vorsicht geboten. Die Dießener Polizei meldet für ihren Bereich am Mittwochmorgen zwei Unfälle: Bei Finning verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben, in Dießen stießen an einer Kreuzung zwei Fahrzeuge zusammen.

Da der Schulbusverkehr beeinträchtigt sei, so teilte das Landratsamt mit, bleiben am Mittwoch im gesamten Landkreis die Schulen geschlossen. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht rechtzeitig von den Schulschließungen erfahren haben, werde, wenn möglich, eine Notbetreuung angeboten. Die meisten Schulen haben auf Distanzunterricht umgestellt.

Wegen Glatteis zu spät zur Arbeit

Wer es vermeiden kann, heute ins Auto zu steigen, sollte das nach Empfehlung des Wetterdienstes tun. Wem das nicht möglich ist, sollte ausreichend Zeit einplanen. Das gilt auch für den Arbeitsweg, denn Glatteis und Witterung im Allgemeinen zählen nicht als Entschuldigung beim Arbeitgeber. Kommt ein Beschäftigter deswegen zu spät zur Arbeit, hat er für die Zeit, in der er nicht gearbeitet hat, auch keinen Anspruch auf Lohn.

