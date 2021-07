Das Corona-Update vom 1. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Urlaubsheimkehrer stärker kontrollieren. Besonders Autofahrer sollen mittels sogenannter Schleierfahndung in Grenzregionen überprüft werden. Damit soll ein Anstieg der Infektionszahlen durch den Reiseverkehr verhindert werden, CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Die Kontrollen sollen sich auf Reisende aus Großbritannien und der Balkan-Route konzentrieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) fügte hinzu, derzeit seien zwei Prozent der Neuinfektionen auf Reisen zurückzuführen - vergangenes Jahr habe diese Quote aber bei 50 Prozent gelegen. Dort wolle man nicht wieder hin.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Delta-Variante wird nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministers bald in Deutschland dominieren . Allerdings helfe das Impfen gegen die Ausbreitung des mutierten Virus. Besonders Ungeimpfte sollten sich laut Jens Spahn regelmäßig testen lassen, mahnt der Minister.

Das Corona-Abitur in Bayern fällt besser aus, als erwartet. Laut Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) haben die Abiturienten nach den vorläufigen Ergebnissen "exzellent abgeschnitten". Es zeichne sich ein Schnitt zwischen 2,1 und 2,2 ab. Experten überrascht das nicht.

Der Curevac-Corona-Impfstoff zeigt nur 48 Prozent Wirksamkeit. Das geht aus den finalen Daten der Zulassungsstudie des Unternehmens hervor. Die Tübinger Firma rechnet dennoch mit einer Zulassung. Nach den nun veröffentlichten Endergebnissen zeigt das Vakzin insgesamt eine deutlich geringere Wirksamkeit als andere Impfstoffe.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.729.033 Fälle verzeichnet, das sind 892 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 647.616 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 125 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 74.871.502 Impfungen verabreicht. 45.817.029 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 55,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 30.986.128 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 37,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Sportlich ist die Saison schon länger vorbei, wirtschaftlich noch nicht. Doch jetzt steht für den FC Augsburg fest: Die Verluste während der Corona-Pandemie fallen niedriger aus, als zunächst befürchtet worden war.

Der FC Augsburg kommt finanziell gut durch die Corona-Krise

In Augsburg haben etwa 200 Schüler der Mittelschulen den Anschluss verloren, schätzt das Staatlichen Schulamt. Gerade diejenigen, die ohnehin bereits Probleme hatten, litten wohl besonders unter der Pandemie.

Wegen Corona haben Hunderte Schüler in Augsburg den Anschluss verloren

Um verpassten Stoff aufzuholen, plant der Freistaat Förderprogramme wie eine zweiwöchige Sommerschule. Für viele Schüler wird das zu wenig sein, kommentiert Miriam Zissler.

Nach Corona: Zwei Wochen Sommerschule ist für viele Schüler zu wenig

