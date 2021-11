Das Corona-Update vom 11. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder traf sich heute mit Vertretern der Kliniken und des Pflegepersonals in Bayern. "Die Lage ist sehr sehr ernst und wird jeden Tag schwieriger", bilanzierte er nach dem Gespräch. Und stellte deshalb eine Reihe von Forderungen an den Bund. Unter anderem eine partielle Impfpflicht und bundesweite 2G-Regelungen. Mehr dazu hier.

Damit das Risiko sinkt, dass sich Corona-Infektionen im Krankenhaus ausbreiten, schränken viele Häuser aktuell die Besuchsmöglichkeiten ein. Welche Klinik in unserer Region wie streng reagiert, haben wir hier zusammengefasst.

Auch in den Alten- und Pflegeheimen könnten Besuchsregeln verschärft werden. Denn in Augsburg gab es erste Impfdurchbrüche. Symptomatische Corona-Infektionen also bei Menschen, die schon geimpft sind. Wie die Verantwortlichen darauf reagieren.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die hohen Infektionszahlen sorgten offenbar für ein Umdenken bei Hubert Aiwanger : Lange hatte er die Impfung verweigert, nun hat sich Bayerns Vize-Ministerpräsident gegen das Coronavirus immunisieren lassen. " Aiwangers Umkehr zeugt von staatspolitischer Verantwortung. Damit erfüllt er endlich die Vorbildfunktion, die zuletzt sogar von seiner eigenen Partei eingefordert worden war", meint unser Autor. Seinen Kommentar lesen Sie hier.

Fehler in der Corona-Politik räumte auch ein anderes Mitglieder des bayerischen Kabinetts ein: Gesundheitsminister Holetschek. Im Interview mit unserer Redaktion gestand er ein, dass in der Corona-Politik bisher nicht alles gut gelaufen ist und unterstützte die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das ganze Interview lesen Sie hier.

Immerhin eine halbwegs gute Nachricht gibt es zu verkünden: Heute ist der 11. November und damit Faschingsbeginn. Wirklich erfreulich ist die Nachricht nur auf den ersten Blick. Denn fraglich ist, ob Umzüge oder Faschingsbälle überhaupt stattfinden können? Viele Vereine aus der Region befürchten, dass die Veranstaltungen abgesagt werden müssen – wie schon im vergangenen Jahr. Mehr dazu hier.

Im Interview mit unserer Redaktion gestand er ein, dass in der Corona-Politik bisher nicht alles gut gelaufen ist und unterstützte die Forderung nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das ganze Interview lesen Sie hier. Immerhin eine halbwegs gute Nachricht gibt es zu verkünden: Heute ist der 11. November und damit Faschingsbeginn. Wirklich erfreulich ist die Nachricht nur auf den ersten Blick. Denn fraglich ist, ob Umzüge oder Faschingsbälle überhaupt stattfinden können? Viele Vereine aus der Region befürchten, dass die Veranstaltungen abgesagt werden müssen – wie schon im vergangenen Jahr. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.844.054 Fälle verzeichnet, das sind 39.676 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 884.809 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.237 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 655 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 113.672.633 Impfungen verabreicht. 58.043.550 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.925.630 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

