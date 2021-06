Das Corona-Update vom 19. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Eigentlich gäbe es Grund zur Zuversicht: Die Bundesweite Inzidenz sank am Samstag auf 9,3 und damit in den einstelligen Bereich - das erste Mal seit Mitte September vergangenen Jahres. Gleichzeitig ist mittlerweile die Hälfte der Deutschen mindestens einmal geimpft, fast ein Drittel vollständig. Also Zeit für Entwarnung?

Mitnichten - zumindest wenn es nach Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) geht. Der warnte auf der Landesversammlung der Jungen Union Bayern in Unterhaching eindringlich vor der Delta-Variante des Coronavirus. Sie ist in Indien bekannt geworden, inzwischen aber auch in Ländern wie Großbritannien vorherrschend. In drei bis vier Wochen werde das auch in Deutschland der Fall sein, prognostizierte der CSU-Vorsitzende. Die Virusvariante sei acht Mal ansteckender als die Ausgangsvariante.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gesundheitsminister Jens Spahn wird von Ermittlern als Zeuge vernommen. Grund sind Ermittlungen in der Maskenaffäre um die beiden schwäbischen Abgeordneten Georg Nüßlein und Alfred Sauter . Die Aufklärung wirft schwierige juristische Probleme auf. Und die Frage, ob sich Jens Spahn vom Abgeordneten Nüßlein getäuscht fühlt.

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber sorgt sich wegen der Corona-Neuverschuldung. "Es war und ist richtig und notwendig, dass wir in der Krise dagegengehalten und stabilisiert haben", sagte er im Interview mit unserer Redaktion. Eine Rückkehr zu stabilen Haushalten sei aber notwendig.

"Es war und ist richtig und notwendig, dass wir in der dagegengehalten und stabilisiert haben", sagte er im Interview mit unserer Redaktion. Eine Rückkehr zu stabilen Haushalten sei aber notwendig. Der Einzelhandel schöpft durch die Lockerungen neue Kraft - auch in Augsburg . Experten sprechen von "überrannten" Innenstädten. In Augsburg besuchen 200 Prozent mehr Passanten als an durchschnittlichen Tagen die Innenstadt. Doch wie viele Geschäfte die Corona-Pandemie wirklich überleben, das wird sich wohl erst in einiger Zeit zeigen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.721.139 Fälle verzeichnet, das sind 1.108 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.256 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 248 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 64.763.343 Impfungen verabreicht. 42.065.100 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 50,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 25.301.843 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 30,4 Prozent.

