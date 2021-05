Das Corona-Update vom 21. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gute Nachrichten für Augsburg: Die Inzidenz im Stadtgebiet sinkt weiter und ab kommender Woche sind Lockerungen möglich. Am Freitag lag die Inzidenz in Augsburg nach Angaben der Stadt bei 89,0, 29 Neuinfektionen wurden registriert.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber warnt jedoch und sagt, es sei nicht auszuschließen, dass in den nächsten Tagen die 100er-Marke nochmal überschritten werde. Alles zum aktuellen Infektionsgeschehen in der Stadt und den möglichen Öffnungsschritten lesen Sie hier. In unserem Newsblog finden Sie weitere aktuelle Nachrichten aus Augsburg rund um die Pandemie.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Jens Spahn sagt: "Die dritte Corona-Welle ist gebrochen" . Vor dem langen Pfingstwochenende ist der Bundesgesundheitsminister zuversichtlich, dass die Pandemie bald vorbei ist. „Es geht jetzt um Wochen und nicht um Monate“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Lesen dazu Sie hier weiter.

In München haben Ärzte an 17 Grundschulen das Infektionsgeschehen beobachtet und eine neue Testmethode ausprobiert . Werden bald neue Corona-Tests an bayerischen Schulen eingesetzt? Mehr zu den Überlegungen erfahren Sie hier.

Voraussichtlich in absehbarer Zeit werden Covid-Impfstoffe für Kinder zugelassen. Viele Eltern sind sich aber unsicher, ob sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen sollen. Lesen Sie hier weiter, auch um zu erfahren, warum gerade Kinderärzte besorgt über eine mögliche vierte Welle sind.

Ist das Mathe-Abitur in Bayern zu schwer? Bereits über 32.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben, die wegen Corona die Anpassung des Notenschlüssels fordert. Lesen Sie hier, wie sich das Kultusministerium zu den Vorwürfen äußert.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.635.162 Fälle, das sind 8.769 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 631.921 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.412 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 32.724.085 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 39,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 10.915.832 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 13,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

