Das Corona-Update vom 22. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Essen gehen, Sport machen, feiern: Die Impfung gegen das Coronavirus macht viele vor der Pandemie alltägliche Dinge wieder möglich und sicher. Oder zumindest sicherer. Denn es mehren sich Nachrichten von sogenannten Impfdurchbrüchen: Fälle von vollständig Geimpften, die sich trotzdem mit Corona infiziert haben. Grund zum Alarm ist das jedoch nicht, wie unser Autor Markus Bär recherchiert hat. Impfdurchbrüche sind normal. Und weiterhin ist ein Großteil der Coronapatienten auf Intensivstationen nicht geimpft.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bayern sieht keine Alternative zur Verlängerung der epidemischen Lage , wie sie in den vergangenen Tagen diskutiert wurde. Denn laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek würden für Testnachweis- und Maskenpflichten sonst die Rechtsgrundlage fehlen: "Das müssen wir unbedingt vermeiden."

Mehr niedrigschwellige Angebote beim Impfen fordert die SPD-Fraktion in Augsburg. Sie hält die Stadt beim Impfen für zu langsam. Wie die Stadt auf diese Kritik reagiert und welche Angebote die Sozialfraktion fordert, lesen Sie hier.

fordert die SPD-Fraktion in . Sie hält die Stadt beim Impfen für zu langsam. Wie die Stadt auf diese Kritik reagiert und welche Angebote die Sozialfraktion fordert, lesen Sie hier. Wer im Landkreis Augsburg positiv auf das Coronavirus getestet wird, soll in Zukunft enge Kontakte selbst über das Infektionsrisiko informieren. Das Landratsamt will sich dabei auf "Situationen mit hohem Übertragungspotenzial beziehungsweise mit Beteiligung von Risikogruppen konzentrieren".

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.437.280 Fälle verzeichnet, das sind 19.572 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 778.484 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4461 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 399 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 305 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 110.631.314 Impfungen verabreicht. 57.428.018 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.978.603 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

