Das Corona-Update vom 25. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Jetzt muss die EU-Kommission noch zustimmen. Von der Ständigen Impfkommission in Deutschland wird eine Empfehlung noch in diesem Jahr erwartet. Mehr zur Entscheidung der EMA erfahren Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der Kreis Landsberg passt seine Kontaktverfolgung bei Corona-Infizierten an. Ab jetzt geht es vor allem um Menschen, die besonders gefährdet sind. Wie das genau abläuft, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Sie ist eine Schule für Corona-Verharmloser und Verschwörungserzähler: Die private Hannah-Arendt-Akademie in Starnberg bietet Vorlesungen und Seminare mit bekannten Verschwörungsideologen an. Warum die Politik ist machtlos dagegen ist, lesen Sie hier.

Ein Mann muss ins Gefängnis, weil er den Neu-Ulmer Hausarzt Dr. Christian Kröner als "Mörder" bezeichnet hat. Der als "Impfluencer" bekannte Arzt Kröner setzt sich für Corona-Impfungen ein, auch bei Kindern. Dafür wird er immer wieder angefeindet. Nachdem er in einer SMS als "Mörder" bezeichnet worden war, erstattete er Anzeige gegen den Verfasser. Der wurde nun zu drei Monaten ohne Bewährung verurteilt. Mehr zu dem Fall erfahren Sie hier.

Steigendes Impf-Interesse, knapper Biontech-Bestand: Im Kreis Augsburg hat das nun Folgen. Menschen über 30 sollen jetzt das Vakzin von Moderna erhalten. Impfungen gibt es zudem ab Dezember nur noch mit Termin. Was genau wo im Landkreis gilt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.573.756 Fälle verzeichnet, das sind 75.961 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.073.658 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 17.871 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1025 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 119.524.302 Impfungen verabreicht. 58.901.630 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.716.237 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,2 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Der designierte Bundeskanzler Scholz will im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen Krisenstab einrichten. Was er da vorschlägt, gibt es allerdings alles schon, schreibt unser Autor Stefan Lange in seinem Kommentar.

Die Quote gering, die Vorbehalte groß: Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es bei uns relativ viele Impfgegner und -skeptiker. Was treibt diese um? Wir lassen sie hier bewusst zu Wort kommen, um das Phänomen zu erläutern – und klären zugleich über die häufigsten Impfvorbehalte auf.

Mehr als fünf Millionen Menschenleben hat die Corona-Pandemie bisher gefordert, über 100.000 in Deutschland. Die Impfungen machen zwar Hoffnung. Doch die Lage ist angespannt.

Seit Mittwoch gelten im Freistaat wieder neue Corona-Auflagen. Sie treffen die Kulturveranstalter im Landkreis Günzburg hart. Wie diese damit umgehen.

