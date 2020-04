19:00 Uhr

Das Corona-Update vom 23. April

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Es bleibt dabei: Die Kindertagesstätten und -gärten im Freistaat bleiben geschlossen. Das hat Sozialministerin Carolina Trautner am Donnerstag verkündet. Das bedeute aber nicht, dass sie sich mit dem Thema nicht täglich und ergebnisoffen auseinandersetze. Im Gegenteil, Trautner sagt: "Wir müssen den Eltern eine Perspektive geben."

"Die Südschiene steht": Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann haben sich bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Ulm bemüht, das Gefühl einer Schicksalsgemeinschaft ihrer beiden Länder zu vermitteln. Auf dieser Basis kündigten sie an, beim Thema Lockerungen auch weiterhin mitunter andere Wege als der Rest Deutschlands zu gehen. Übrigens haben Söder und Kretschmann an diesem denkwürdigen Tag in Ulm durchaus Geschichte geschrieben.

Es gibt weiterhin kontroverse Diskussionen um die Entwicklung einer App, mit der Infektionsketten nachvollziehbar gemacht werden sollen. Die Streitfrage ist: Laufen die Daten der Kontaktpersonen in einen zentralen Topf, oder sind die Informationen ausschließlich auf den Geräten derjenigen gespeichert, die sich möglicherweise gegenseitig angesteckt haben? Die Bundesregierung scheint zu Ersterem zu tendieren. Netzexpertin Ann Cathrin Riedel warnt: Länder wie Ungarn oder Polen könnten dann Zugriff auf deutsche Gesundheitsdaten bekommen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Wer im Home Office arbeitet, verbraucht zum Beispiel mehr Gas und mehr Wasser als sonst. Und auch der heimische Internetverbrauch steigt dieser Tage in vielen Haushalten eklatant an. Unser Autor hat bei seiner Datenanalyse ganz besonders spannende Erkenntnisse entdeckt. Er sagt Ihnen, wie Corona den Verbrauch verändert.

Fußball ist ein körperbetonter Sport. Da steigt man miteinander zum Kopfball in die Luft, da geht man am Boden in den Zweikampf, da feiert man und ärgert sich zusammen. Um sich vorzustellen, wie all das mit den aktuellen Empfehlungen des Social Distancings zusammenpasst, braucht es Fantasie. Der FC Augsburg versucht, sich mit voller Konzentration auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorzubereiten. Wir waren beim Training dabei.

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat entschieden, dass sie erst mal nicht entscheidet. Wann in den Bundesligen wieder gekickt wird, hängt von den politischen Vorgaben ab. Der Fußball nimmt sich zurück - und unser Kommentator befindet: So bescheiden hatte man sich den Fußball schon lange gewünscht.

Die Zeiten, in denen alle Parlamentarier in der Corona-Bekämpfung an einem Strang zogen, sind vorbei. Gab es sie überhaupt jemals? Am Donnerstag wurde im Bundestag jedenfalls überdeutlich, dass auch Kanzlerin Angela Merkel in der Kritik steht. Auch, weil sie noch keinen Fahrplan aus der Krise bietet.

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 148.046 Fälle, das sind 2.352 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 39.395 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 581 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 301 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Das könnte Sie auch interessieren

Während ab kommender Woche viele Geschäfte wieder öffnen dürfen, haben Restaurantbetreiber noch keine Perspektive. Das zehrt an den Nerven - und treibt dem einen oder anderen tiefe Sorgenfalten ins Gesicht.

Gastro-Betriebe kämpfen ums Überleben

Restaurants? Auf unbestimmte Zeit geschlossen. Veranstaltungen? Mindestens bis Herbst abgesagt. Die Corona-Krise und der daraus resultierende Lockdown trifft nicht nur Gaststätten- und Hotelbetreiber. Auch Brauereien leiden unter enormen Umsatzeinbußen.

Regionale Gerstensaftproduzenten haben klare Wünsche an die Politik.

Spanien und Italien sind noch stärker von der Corona-Krise betroffen als Deutschland - bis jetzt. Es gibt mehr Tote, und der Weg aus der Krise scheint dort noch weiter zu sein als hierzulande. Mit welchen Gefühlen blicken Italiener und Spanier in Deutschland auf die Situation in ihrer alten Heimat?

Wie Italiener und Spanier auf ihre Heimat blicken

Von wegen Corona-Ferien: Die Schüler in Bayern sind seit Mitte März im Home Schooling. Tag für Tag werden sie von Lehrern über digitale Kanäle unterrichtet. Wie das funktioniert? So:

Herr Schiller ist jetzt auf YouTube

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

