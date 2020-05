vor 36 Min.

Das Corona-Update vom 25. Mai

Jeden Tag laufen unzählige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Yannick Dillinger

Seit Montag dürfen bayernweit alle Vorschulkinder und ihre Geschwister wieder in die Kindertagesstätten. Es ist ein Neustart, den sich viele Eltern, vor allem aber auch viele Kinder, lange herbeigesehnt haben. Endlich wieder die Freunde sehen, endlich wieder spielen mit Gleichaltrigen. Doch mit der Vorfreude geht bei vielen, auch bei Erzieherinnen und Erziehern, ein mulmiges Gefühl einher. Was, wenn... Und so war der erste Tag nach der Corona-Zwangspause auch ein Tag der gemischten Gefühle. Lea Thies und Max Kramer über den Kita-Start, der sich fast so angefühlt hat wie der erste Tag nach laaaangen Sommerferien.

Es sind heftige Szenen, die sich am Wochenende in der Augsburger Innenstadt abgespielt haben: Eine Barbesitzerin und ihre Mutter lieferten sich eine wilde verbale und körperliche Auseinandersetzung mit Polizisten - angefacht und kommentiert von zahlreichen Passanten. Der Auslöser des Zusammenstoßes: Ordnungsamt und Polizeistreife hatten die Nichteinhaltung der Sicherheits- und Abstandsregeln vor der Bar moniert. Wieso es anschließend zu den wüsten Szenen kam - dazu gibt es verschiedene Sichtweisen. Unser Autor hat derweil eine klare Meinung zum Fall. Er schreibt in seinem Kommentar, warum man sich eines Urteils enthalten sollte und welche Folgen drohen. Unsere Autorin hat derweil bereits den Blick nach vorne gerichtet und aufgeschrieben, welche Konsequenzen Stadt und Polizei ziehen, was andere Wirte sagen und was mit der Bar geschieht.

Viele Familien leiden ganz erheblich unter der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen von Kontakten und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Home Schooling, Home Office, Home Frust: Die Verzweiflung ist vielerorts nach langen Wochen des Aufeinanderhockens spürbar groß. Damit Familien besser durch und aus der Krise kommen, wollen Politiker nun Corona-Boni auszahlen. Dabei überbieten sich SPD und Union geradezu. Finanzminister Olaf Scholz hat die Auszahlung von 300 Euro pro Kind vorgeschlagen, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert gar 600 Euro. "Hört sich gut an. Ist aber teuer und verfehlt das Ziel", kommentiert unser Autor - und macht Alternativvorschläge. Er schreibt zum Beispiel: "Steckt das viele Geld lieber in Kitas."

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Eishockey-Profis der Augsburger Panther haben ein starkes, solidarisches Zeichen gesetzt: Alle Puck-Spezialisten haben eine Vereinbarung unterzeichnet, nach der 25 Prozent ihres Gehalts eingefroren werden. Ausgezahlt wird das Geld nur, wenn der Verein am Ende der kommenden Saison seine wirtschaftlichen Ziele des Vorjahres wieder erreicht. Bei anderen Vereinen soll es zu diesem Passus durchaus Diskussionen geben. Aus Reihen der Panther heißt es: "Die Spieler haben die Situation verstanden. Die glauben an die Augsburger Panther und wollen alles dafür tun, dass wir weiterhin bestehen können."

Die Zahlen: Derzeit gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 178.570 Fälle, das sind 289 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich aktuell 46.326 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 120 mehr als am Vortag. Insgesamt kommen in Bayern auf 100.000 Menschen aktuell 354 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Alle bestätigten Fälle in der Region finden Sie in diesem Artikel.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

