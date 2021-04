Das Corona-Update vom 30. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der Impfstoff von BioNTech könnte bald auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren verfügbar sein. Der deutsche Impfstoffhersteller hat laut Mitteilung vom Freitag gemeinsam mit seinem US-Partner Pfizer eine entsprechende Zulassung bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA beantragt. Bisher ist das Vakzin in der EU erst für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Einer klinischen Studie von BioNTech und Pfizer zufolge entsprechen die Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bei 12- bis 15-Jährigen jenen der Altersgruppe zwischen 16 und 25 Jahren. Bis September sollen außerdem Daten einer weiteren klinischen Studie zur Sicherheit des Vakzins bei Kindern ab sechs Monaten bis einschließlich elf Jahren vorliegen. Mehr dazu hier.

Wie kann Kindern in der Corona-Krise ein halbwegs normaler Alltag ermöglicht werden? Diese Frage beschäftigt meine Kollegin Lea Thies. Sie ist sich sicher: "Flächendeckende Tests auch in Kitas würden für mehr Sicherheit und Freiheit in Familien sorgen." Warum die Politik es sich mit Home-Kita und Home-Schooling zu leicht macht, lesen Sie hier im Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wolfgang Schäuble kritisiert Bundesländer für Vorpreschen bei Lockerungen für Geimpfte. Der Bundestagspräsident sprach sich gegenüber unserer Redaktion für ein Vorziehen der für Ende Mai geplanten bundeseinheitlichen Regelungen für Geimpfte aus. "Ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören, deshalb ja der Versuch, es einheitlich zu machen", betonte Schäuble. Wie Deutschland derzeit um eine klare Corona-Strategie ringt und was Österreich indes tut, schreiben Margit Hufnagel und Werner Reisinger zu der Frage: Wann bekommen wir unsere Freiheiten zurück?



Nachdem der kürzlich in einer kritischen Stellungnahme gar den Stopp von Steuermitteln für die forderte, haben nun über 70 IT-Sicherheitsforschende angesichts der umfassenden Datensammlung an einer zentralen Stelle vor einem massiven Missbrauchspotential und dem Risiko gravierender Datenleaks gewarnt. Wie die Entwickler des Luca-Systems am Freitag darauf reagiert haben, lesen Sie hier. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin fordert einheitliche Corona-Regeln für Ulm und Neu-Ulm . Die CSU-Politikerin Katrin Albsteiger kämpft gegen das Wirrwarr der Corona-Regeln in der Grenzregion. "Man stelle sich beispielsweise einmal vor, in München gäbe es links und rechts der Isar unterschiedliche Regeln", so Albsteiger . In einem gemeinsamen Brief mit ihrem Ulmer Amtskollege Gunter Czisch ( CDU ) wandte sie sich an die zuständigen Minister und forderte einheitliche Regeln. Das Schreiben ging auch an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.381.597 Fälle, das sind 24.329 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 592.904 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3430 mehr als am Vortag.

