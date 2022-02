Das Corona-Update vom 16. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist ein großer Schritt hin in Richtung Normalität: Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Damit werden in drei Schritten bis Mitte März fast alle Corona-Regeln zurückgenommen. Wie der drei-Stufen-Plan für die Lockerungen aussieht, hat unser Berlin-Korrespondent Bernhard Junginger hier für Sie zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Nicht nur Deutschland will lockern, auch in Österreich und der Schweiz fallen bald fast alle Corona-Beschränkungen weg . Was ab wann gilt, lesen Sie hier.

will lockern, auch . Was ab wann gilt, lesen Sie hier. Über den Genesenen-Status entscheidet in Zukunft wieder Gesundheitsminister Karl Lauterbach . Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hat Lauterbach dem Robert Koch-Institut diese Kompetenz wieder entzogen. Zuletzt hatte es Kritik an der eigenmächtigen Verkürzung des Genesenen-Status durch das RKI gegeben. Die Union ist damit nicht zufrieden, wie unser Korrespondent Bernhard Junginger in seinem Artikel aus Berlin berichtet. Welche Regeln beim Genesenen-Status aktuell gelten, erfahren Sie hier.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch hat dem Robert Koch-Institut diese Kompetenz wieder entzogen. Zuletzt hatte es Kritik an der eigenmächtigen Verkürzung des Genesenen-Status durch das gegeben. Die Union ist damit nicht zufrieden, wie unser Korrespondent in seinem Artikel aus Berlin berichtet. Welche Regeln beim Genesenen-Status aktuell gelten, erfahren Sie hier. Das Augsburger Gesundheitsamt hinkt momentan bei der Bearbeitung von Corona-Fällen hinterher. Schuld sind Probleme bei der IT und Ausfälle beim Personal. Warum nun Kritik am Vorgehen des Gesundheitsamts aufkommt, lesen Sie hier.

Schuld sind Probleme bei der IT und Ausfälle beim Personal. Warum nun am Vorgehen des Gesundheitsamts aufkommt, lesen Sie hier. Der Starkbieranstich wird dieses Jahr in den April verlegt, dafür sollen aber wieder Gäste eingeladen werden. Wie das Politiker-Derblecken 2022 aussehen soll, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 12.800.315 Fälle verzeichnet, das sind 219.972 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.348.264 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 41.152 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 168.378.282 Impfungen verabreicht. 63.320.634 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,1 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.316.945 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,9 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 46.345.147 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 55,7 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Ab Donnerstag gelten in etlichen Branchen weniger strenge Corona-Regeln. An den Kunden- und Besucherzahlen in Augsburg wird das aber nicht unbedingt etwas ändern.

Bringen die Corona-Lockerungen den ersehnten Publikumsansturm in Augsburg?

Viele Geburten, noch mehr Sterbefälle: Die Zahl der Einwohner in Augsburg ist im zweiten Coronajahr 2021 mit knapp 300.000 fast gleich geblieben. Die Zahl der Zuzüge stagniert zum zweiten Mal in Folge.

Viele Geburten, noch mehr Sterbefälle: So entwickelt sich Augsburg

Kaum ein Tag vergeht an den Schulen in Aichach-Friedberg ohne positive Corona-Tests. Wie Schulleiter, Lehrkräfte, Eltern und Kinder mit den Herausforderungen umgehen, erzählt unsere Autorin Eva Weizenegger.

Zwei Jahre Corona an den Schulen: "Wir versuchen unser Bestes"