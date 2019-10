00:02 Uhr

Eine Klasse für sich

Kathrin Wunderle von der SSV Höchstädt gewinnt zum siebten Mal in Folge die Gauliga-Einzelwertung. Buttenwiesen und der TSV Wertingen sichern sich je zwei Mannschaftstitel

Von Ingrid Kling

Teil eins des Gauliga-Finales ging in der Wertinger Stadthalle über die Bühne, Teil zwei folgt dieses Wochenende in Lauingen. Nach dem abschließenden dritten Wettkampftag dieser Turn-Saison in Wertingen blieben vier Mannschaftstitel im Zusamtal, zwei wanderten ins Donau-Ries.

Bei den C-Schülern dominierte in allen drei Wettkämpfen der TSV Buttenwiesen und siegte mit neun Punkten Vorsprung. Monheim sowie die zweite Mannschaft aus Buttenwiesen belegen die weiteren Treppchenplätze. Die Abstände zu den nächsten Riegen aus Gundelfingen und Dillingen sind deutlich. Entsprechend war auch die Einzelwertung von Athleten des TSV-Kunstturnnachwuchses beherrscht. Mit drei Tagesbestwertungen sicherte sich Buttenwiesens Konstantin Seifried die Einzelwertung, Dritter wurde sein Teamkamerad Andreas Hitzler.

Der Sieg in der männlichen Jugend ging an Deiningen – mit fünf Punkten Vorsprung vor Wittislingen. Wertingen gewann zwar zwei Tageswertungen, musste aber bei einem Durchgang ersatzgeschwächt antreten und war damit raus aus dem Titelkampf. Da der führende Kilian Siebert aus Wertingen beim letzten Wettkampf nicht am Start war, ging auch die Einzelwertung nach Deinigen. Der Wittislinger Florian Lenz steigerte sich im Laufe der Saison und schob sich noch vom fünften auf den zweiten Platz vor.

Bei den Turnern dominierten die Herren des TSV Wertingen I mit Tagessiegen. Wertingen II und Dillingen rutschten auf das Podest, da die SpVgg Deiningen mit nur drei Herren an den Start gehen musste und die KTV Ries nicht mehr antrat. Manuel Ristagno erweiterte seine Titelsammlung in der Einzelwertung vor den Bach-Brüdern Raphael und Marvin (alle Wertingen).

Mit 14 Riegen boten die C-Schülerinnen das größte Teilnehmerfeld. Wie bei ihren männlichen Altersgenossen erturnten sich auch die Mädels des TSV Buttenwiesen I dreimal den Tagessieg. Mit 22 Punkten Vorsprung siegten sie vor Dillingen I und Wittislingen. Die Mittelfeldplätze belegen Wertingen, Buttenwiesen II, Höchstädt und Gundelfingen. Die Einzelwertung beherrscht Pauline Fischer aus Wittislingen – mit deutlichem Vorsprung vor Dana Harms und Tanja Bittl (beide Buttenwiesen).

Die Ränge eins bis drei bei der weiblichen Jugend waren schon vor dem letzten Durchgang so gut wie vergeben. Der TSV Wertingen dominierte die Altersklasse, gefolgt von Harburg und Gundelfingen. Die Riegen aus Dillingen, Höchstädt und Lauingen runden das Klassement ab. Der Sieg in der Einzelwertung ging nach Harburg. Beste Landkreisturnerin war Julia Egger (Wertingen) auf Platz drei vor ihrer Teamkollegin Antonia Leicht und Lea Hieber aus Gundelfingen.

Bei den Turnerinnen holten sich die Höchstädterinnen den Tagessieg, mussten in der Gesamtwertung aber dem TSV Harburg den Vortritt lassen. Die jungen Damen aus Dillingen, Wittislingen und Lauingen belegen die Ränge vier bis sechs. Weiterhin eine Klasse für sich ist Kathrin Wunderle von der SSV Höchstädt. Sie entschied zum siebten Mal in Folge die Einzelkonkurrenz eindrucksvoll mit zehn Punkten Vorsprung für sich und wurde auch zum Saisonfinale mit hohen Wertungen belohnt. Mit Chiara Mair (TVD) als Zweiter steht eine weitere Landkreisturnerin auf dem Podest. Charlotte Bahlmann (Wittislingen) konnte sich vom siebten auf den fünften Rang verbessern.

Am kommenden Wochenende wird auch für den jüngsten Turn-Nachwuchs die Gauliga-Saison 2019 beendet. Wettkampfort ist die Stadthalle in Lauingen. Am Samstag gehen insgesamt 34 Mädchen-Mannschaften in zwei Altersklassen an die Geräte, am Sonntag elf Schülerteams. Bei den Schülerinnen E sind die Plätze eins und zwei bereits vergeben. Die Mädchen aus Wittislingen müssen versuchen, ihren dritten Rang gegen die Verfolger Nördlingen und Harburg durch einen sicheren Wettkampf zu verteidigen. Die weitere Platzierung machen Gundelfingen, Wertingen und Dillingen unter sich aus.

Bereits sehr deutlich in Front liegen die Schülerinnen D der KTV Ries. Sie haben 26 Punkte Vorsprung vor dem TSV Buttenwiesen I. Eine Chance auf den dritten Podestplatz haben neben Harburg auch noch die Riegen des TSV Wertingen I und Buttenwiesen II. Spannend wird der Kampf um den Sieg in der Einzelwertung. Hier liegen Hanna Strauß (KTV Ries) und Mira Harms (Buttenwiesen) punktgleich vorne.

Die Treppchenplätze bei den D-Schülern sind schon an Buttenwiesen, Wertingen und Monheim vergeben – nur die Reihenfolge ist noch offen. Die Buben aus Wittislingen und Gundelfingen werden sich einen Zweikampf um den fünften Rang liefern. Ähnlich stellt sich die Situation bei den jüngsten Turnern dar. Hier führt die KTV Ries vor den beiden ersten Teams aus Buttenwiesen und Wertingen. Eine Verschiebung ist theoretisch aber noch möglich.

Wettkampfzeiten: Samstag, 19. Oktober: Schülerinnen E: Gruppe I: 8.30 Uhr, Wertingen II, Nordheim, Höchstädt, Harburg II, Deiningen, Monheim, Wittislingen II; Gruppe II: 10.30 Uhr, Wertingen I, Wittislingen I, Buttenwiesen I, II und III, Lauingen, Harburg I, Dillingen, Nördlingen, Gundelfingen, Bäumenheim; Schülerinnen D Gruppe I: 14 Uhr, Nordheim, Wertingen II, Gundelfingen, Dillingen, Wittislingen I und II, Lauingen, Buttenwiesen III; Gruppe II: 16.15 Uhr, Harburg, Buttenwiesen I und II, KTV Ries, Bäumenheim, Wertingen I, Deiningen, TG Nordheim-Höchstädt; Sonntag, 20. Oktober: Schüler E und D, 9 Uhr

