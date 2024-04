Aller Lauinger Ehren wert

Fußball-Kreisligen West/Nord: Der FC Lauingen ertrotzt Remis bei einem Titelanwärter. Holzheim kassiert späten 1:1-Ausgleichstreffer gegen den SC Altenmünster.

Ein temporeiches und bis zum Abpfiff spannendes Spiel der Fußball-Kreisliga West sahen die Zuschauer in Wiesenbach – auch wenn dem Duell der heimischen SpVgg mit dem FC Lauingen die Tore fehlten. Beim 0:0 wussten beide Abwehrreihen zu gefallen. Die größte Möglichkeit in Halbzeit eins hatten die Mohrenstädter, als nach einem Freistoß von Lukas Müller der zweite Ball durch Lukas Hummel geblockt wurde und Goalgetter Marek den dritten Ball verzog. In Durchgang zwei gehörte die erste halbe Stunde dem Gast, die Schlussviertelstunde allerdings der Spielvereinigung. In der 50. Minute chippte Daniel Schaaf in den Lauf von Goalgetter Christoph Marek, dessen sofortiger Abschluss knapp am Ziel vorbeistrich. Fast im Gegenzug entschärfte Venhar Neziri einen Freistoß von Daniel Steck. FCL-Chancen durch Lukas Hummel sowie Jetmir Sopjani per Seitfallzieher blieben ebenfalls ergebnislos. Drei Minuten vor Abpfiff rettete Lauingens Keeper Arbnor Nimanaj gegen Wiesenbachs Spielertrainer Nikolas Berchthold das 0:0. (fcljh)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, D. Müller, Neziri (63. Pertler), Schaaf, Marek (71. Sopjani), Thaqi, Kasakowski (85. Schachner), Gentner, Hummel, Völker SR: Markus Bauer (Munzinger SV) Zuschauer: 100

Kreisliga West

Thannhausen – Dillingen 4:0

Eine Nummer zu groß war der Tabellenführer letztlich für die Gäste. Die SSV Dillingen hielt eine Stunde ordentlich dagegen und lag bis dahin nur 0:1 hinten. Dann sorgten die Platzherren aber mit drei weiteren Treffern für klare Verhältnisse. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann, Riedinger, G. Nuraj, Sakowrjaschin, F. Lloqanaj, Gehring, Sailer, A. Isufi, L. Isufe, Hoti; Kasumi, Zoch, Wohldann, Zsido, Kinder, Zienc, A. Lloqanaj Tore: 1:0 Ahmet Cam (28.), 2:0 Mesut Yildiz (60.), 3:0 Arlind Berisha (73.), 4:0 Ibrahim Capar (74.) SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 200

TG Lauingen – Bubesheim 1:5

Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Bubesheim kam Türk Gücü Lauingen schlussendlich klar unter die Räder. Der Favorit dominierte die Partie über weite Strecken und macht direkt vor der Pause das wichtige 1:3. Am Mittwoch, 1. Mai, tritt TGL um 14 Uhr zum Derby in Holzheim an. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Kaya, Bisgin, Wiedenmann, N. Arslan, Enes Arslan, Ellici, Askar, Yüce, Cukur, S. Tasdelen; Safak, Kaylan, Subasi, Bal Tore: 0:1 Axel Schnell (7.), 0:2 Cemre Onay (27.), 1:2 Enes Arslan (32.), 1:3 Tanay Demir (45.), 1:4 Cemre Onay (48.), 1:5 Yavuz Tek (83.) SR: Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-B.) Zuschauer: 50

Holzheim – Altenmünster 1:1

Bissige Holzheimer ließen Altenmünster in den ersten 45 Minuten wenig Raum. So spielte sich das Geschehen überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Zehn Minuten vor der Pause wurde Louis Dietrich im SCA-Strafraum gefoult, Kapitän Johannes Scheider verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Halbzeit zwei bot ein anderes Bild. Holzheim konnte kaum mehr für Entlastung sorgen. Altenmünster drängte mit Macht auf den Ausgleich. Der gelang in der Schlussphase Marco Kalkbrenner. (gb)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, T. Allmis, Haringer, St. Allmis, Petermann, Dietrich, Buchholz, S. Allmis, Rupp; Mohammadi, Geißler, Brandt, Pennacchia, Heimbach SC Altenmünster: Schmid; Gruber, T. Kaifer, M. Henkel, S. Kaifer, Kalkbrenner, Henne, Schuster, Bauer, Glenk, Rigel; J. Henkel, Pecher, Roth, Schuster, Wieland, Ruth Tore: 1:0 Johannes Scheider (36./FE), 1:1 Marco Kalkbrenner (87.) SR: Jannik Schönberger (SV Hochwang) Zuschauer: 175

Kreisliga Nord

Höchstädt – Hainsfarth 3:0

Den gordischen Knoten durchschlagen hat die SSV Höchstädt und sicherte sich mit einem verdienten 3:0 gegen Hainsfarth endlich den ersten Rückrundensieg. In Hälfte eins stürzte die kombinationsstark auftretende SSV-Elf die Gästeabwehr von einer Verlegenheit in die nächste, Kapitän Benedikt Wurm, Tino Wagner und Mark Wimmer verpassten aber die Führung. Thomas Junginger auf Assist von Wimmer (1:0, 36. Minute) sowie Wimmer selbst mit einem tollen Schlenzer (45.) sorgten für das 1:0 und 2:0. Direkt nach der Pause verpasste Elias Leberle per Kopf das Anschlusstor. Letztlich brachte die SSV den Heimerfolg relativ problemlos über die Runden und erhöhte bei einem perfekt ausgespielten Konter durch Kapitän Wurm sogar noch auf 3:0 (76.). Das mögliche 3:1 durch den eingewechselten Spielertrainer Daniel Hensolt vereitelte SSV-Keeper Matthias Huber. (aeb)

SSV Höchstädt: Huber; N. Korittke (65. Weißbecker), S. Wanek, Zengerle, Weißbecker (44. Nuraj), Stelzle, Wurm (90. M. Mayerle), Wagner (70. Rettiner), Zecevic, Junginger, Wimmer (85. L. Mayerle) Tore: 1:0 Thomas Junginger (36.), 2:0 Mark Wimmer (45.), 3:0 Benedikt Wurm (72.) Gelb-Rot: David Beck (74./TSVH) SR: Patrick Huber (SV Ziertheim-D.) Zu.: 100