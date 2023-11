Nur der FC Lauingen spielt vorne mit

Fußball-Kreisligen: Gegen den West-Vorletzten aus Altenmünster ist ein Heimsieg Pflicht. Holzheim und Dillingen wollen im Abstiegskampf weiter punkten.

Nur vier der fünf Landkreis-Kreisligisten sind beim Rückrunden-Auftakt im Einsatz, weil die SSV Höchstädt ihr Heimspiel der KL Nord gegen den TSV Wemding erst im neuen Jahr austrägt (10. März). Bereits am Samstag laufen in der Kreisliga West Türk Gücü Lauingen (14 Uhr in Balzhausen) und der SV Holzheim (14.30 Uhr daheim gegen Offingen) auf. Am Sonntag um 14 Uhr folgen mit Heimspielen der FC Lauingen gegen Altenmünster sowie die SSV Dillingen gegen GW Ichenhausen.

Kreisliga West

Balzhausen – TG Lauingen

Beim Schlusslicht hat Türk Gücü die drei Punkte fest eingeplant. Zu Saisonbeginn feierten die Lauinger einen 4:1-Heimerfolg. (dz)

Dillingen – GW Ichenhausen

Die Saisonbilanz gegen Grün-Weiß Ichenhausen ausgleichen und sich mit einem Sieg weiter Richtung Mittelfeld vorarbeiten – so lautete das Ziel der SSV Dillingen. Das Hinspiel in Ichenhausen hatte sie mit 1:2 Toren verloren. (dz)

FC Lauingen – Altenmünster

Nach dem hart umkämpften 2:1 Erfolg im vergangenen Heimspiel gegen Angstgegner Balzhausen gastiert der SC Altenmünster zum Auftakt der Rückrunde im Auwaldstadion. Die Gäste um Spielertrainer Dominik Osterhoff mussten sich am vergangenen Wochenende bei der SSV Dillingen durch einen Treffer in den Schlussminuten mit 1:2 geschlagen geben. Für den FC Lauingen gilt es, nochmals alle Kräfte zu mobilisieren, die junge Mannschaft des SCA von Beginn an am Spielaufbau zu stören und dem Gast das eigene Spiel aufzuzwingen. Als aktuell einziges Landkreis-Team hält der FCL den Anschluss an die Spitze. Beim Hinspiel in Altenmünster gab es einen 4:2-Erfolg für Lauingen. (JOHA)

Holzheim – Offingen

Zum Rückrundenauftakt empfängt der SVH bereits Samstag den TSV Offingen. Holzheim sammelte in den letzten drei Hinrundenspielen sieben Punkte, blieb dabei ohne Gegentor und unterstrich damit seine kämpferische Defensivarbeit. Lohn ist zur Saisonhalbzeit ein Platz über dem „roten Strich“. Weitergehende Ambitionen hegen die Gäste. Nach Schwierigkeiten zum Saisonstart ist die TSV-Truppe um ihren torgefährlichen Spielertrainer Julian Riederle seit nunmehr neun Partien ungeschlagen und hat den Bezirksliga-Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren. Beim Hinspiel im Kreis Günzburg gab es ein 1:1-Remis. (gb)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Wemding verlegt

Die Partie wird erst am Sonntag, 10. März 2024, um 15 Uhr ausgetragen. (dz)