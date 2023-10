Wieder ein Duell Dillingen gegen Lauingen

Fußball-Kreisligen: Nach Türk Gücü gastiert die FC Lauingen in Dillingen. Auch Holzheim kickt schon am Samstag. TGL und die SSV Höchstädt wollen ihr Heimrecht nutzen.

Drei der fünf Fußball-Kreisligisten sind dieses Wochenende schon am Samstag im Einsatz. Zwei davon im direkten Vergleich, wenn die SSV Dillingen den FC aus Lauingen erwartet. Der SV Holzheim hat ebenso Heimrecht wie dann am Sonntag Türk Gücü Lauingen (gegen Mindelzell) und die SSV Höchstädt (gegen Marktoffingen).

Kreisliga West

Holzheim – Jettingen II

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen GW Ichenhausen und einem spielfreien Wochenende empfängt der SVH am heutigen Samstag (15 Uhr) die Zweitvertretung des VfR Jettingen. Und steht bereits unter Zugzwang, da zuletzt mit Dillingen und Krumbach zwei direkte Konkurrenten im Tabellenkeller dreifach punkteten. Mit Jettingen II kommt ein schwer einzuschätzender Gegner an den Sudetenweg. Zwar warten die Gäste mittlerweile seit fünf Wochen auf einen Sieg, jedoch überraschten sie in dieser Saison schon mit Auswärtssiegen in Lauingen und Bubesheim. Torgefährlichste Gäste sind Bernd Forster und Bernd Kölzer mit vier bzw. fünf Treffern. Im Abschlusstraining stand SVH-Coach Thomas Weber fast der komplette Kader zur Verfügung. (gb)

Dillingen – FC Lauingen

Zum zweiten Teil der „Lauinger Woche“ hat Aufsteiger SSV Dillingen den FC aus der Mohrenstadt zu Gast (Samstag, 15.30 Uhr. Dort gewann der Gastgeber vergangenen Sonntag gegen Türk Gücü Lauingen nach einem frühen Treffer von Adonis Isufi 1:0. Es war der zweite Saisonsieg, der dritte soll nun folgen. Der FCL (zuletzt 1:1 gegen Bubesheim) seinerseits will mit einem Dreier den Kontakt zum Führungsfeld nicht ganz abreißen lassen. Von Lokalrivalen waren vor der Saison Jonas Sailer, Algert Hoti und Tim Gehring nach Dillingen gewechselt. Im Gegenzug schloss sich Manuel Kasakowski den Lauingern an. Es ist das erste Punktspiel seit neun Jahren zwischen beiden Teams. (JOHA)

TG Lauingen – Mindelzell

Beide Teams sind Nachbarn im Tabellenmittelfeld, Türk Gücü auf Rang sieben mit 16 Punkten, der SVM zwei Zähler dahinter als Achter. Beide Kontrahenten unterlagen vor Wochenfrist auswärts knapp mit jeweils 0:1. (dz)

Kreisliga Nord

Höchstädt – Marktoffingen

Gute Erinnerungen hat Marktoffingen an das Höchstädter Josef-Konle-Stadion, sicherten sich die Rieser doch dort Anfang Juni in der Relegation den Kreisliga-Erhalt. Der FSV setzte sich gegen den West-Vertreter Reisensburg 3:1 durch, legte in der aktuellen Saison aber zunächst einen kapitalen Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück hin. Gästetrainer Klaus Kirchenbaur begründete dies mit Abgängen von erfahrenen Spielern, einer katastrophalen Vorbereitung sowie großen Verletzungssorgen. Inzwischen läuft es beim FSV aber deutlich besser, man gewann vier der letzten sechs Partien und steht mit zwölf Punkten auf dem vorderen Abstiegsrelegationsplatz. Die Höchstädter haben als Tabellenfünfter fünf Punkte mehr auf der Habenseite und wollen mit einem Heimsieg die Distanz auf die gefährdeten Plätze vergrößern. Hierfür ist allerdings eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum seltsam emotionslosen und behäbigen Spiel der Vorwoche bei der SG FSV Buchdorf/Daiting nötig. (JOEB)