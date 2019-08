vor 19 Min.

Schwarzer Tag für Bäumenheim

Bäumenheims Trainer Jürgen Zeche blieb mit seiner Elf auch im dritten Spiel ohne Punktgewinn. Beim 0:3 gegen Ehingen-Ortlfingen leisteten sich seine Schützlinge am Ende auch noch drei Gelb-Rote Karten.

0:3-Pleite und drei Platzverweise bei Ehingen-Ortlfingen. Neuling TSV Ebermergen bleibt weiter ungeschlagen. VfB Oberndorf verbessert sich auf Platz zwei

Schwere Zeiten machen zu Saisonbeginn der Kreisklasse Nord 2 der TSV Bäumenheim und der SV Genderkingen durch. Beide stehen nach drei Spielen noch ohne Punkte am Ende der Tabelle. Der TSV fing sich beim gestrigen 0:3 gegen Ehingen-Ortlfingen auch noch drei Platzverweise ein. Dagegen hat sich der VfB Oberndorf nach dem 3:2 in Unterringingen auf Platz zwei verbessert und den nach wie vor ungeschlagenen Aufsteiger TSV Ebermergen (0:0 gegen Dillingen) überholt. Harburg (gegen Unterthürheim) und Eggelstetten (in Binswangen) mussten jeweils 0:2-Niederlagen durch späte Gegentore hinnehmen.

Ebermergen – SSV Dillingen 0:0. Nach zwei Siegen in Folge kam der TSV gegen Dillingen nicht über ein torloses Remis hinaus. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften hatten keine nennenswerten Torchancen. Nach der Pause waren die Ebermergener offensiver und kamen öfter gefährlich vors Tor. Es fehlte jedoch stets das notwendige Quäntchen Glück, sodass kein Tor erzielt wurde. Die Dillinger waren nur durch Konter gefährlich, konnten den Ball aber ebenfalls nicht einnetzen. Somit erreichten die Gäste den ersten Zähler in dieser Saison. (tsv)

Harburg – TSV Unterthürheim 0:2 (0:0). Den besseren Start hatten die Gäste. Beide Torschüsse gingen aber knapp am Kasten vorbei. Dann kamen die Harburger besser ins Spiel und hatten durch Maximilian Vogt und Michael Beck ihre ersten Torabschlüsse. Doch Unterthürheims starker Keeper Andreas Eisenkolb parierte, sodass man mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. Mitte der zweiten Hälfte hielt Harburgs Schlussmann Luca Walzel stark gegen Johannes Heindel. In der 76. und 82. Spielminute entschärfte wiederum Walzel zwei Großchancen. Kurz darauf dann doch die Führung der Unterthürheimer: Christian Binswanger schoss mit einem platzierten Freistoß zur Führung ein. Kurz vor Spielende erhöhte Johannes Heindl nach einem Abwehrfehler auf 2:0. (tsv)

Ehingen-Ortlfingen – TSV Bäumenheim 3:0 (3:0). Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und gingen auch früh durch einen Kopfball von André Perfetto in Führung. Es war noch keine Viertelstunde gespielt, als Christoph Besser mit einem schönen Lupfer erhöhte. Und wieder nur wenig später war es Torjäger Jan Blochum, der zum 3:0 einschob.

Mitte des ersten Durchgangs war die Begegnung praktisch entschieden. Nach dem Seitenwechsel machte es Bäumenheim defensiv besser und ließ kaum noch etwas zu. Durch viele Unterbrechungen kam aber wenig Spielfluss auf. Die am Ende undisziplinierten Gäste handelten sich in der Schlussphase auch noch drei Gelb-Rote Karten ein und beendeten die Partie zu acht. (apr)

Binswangen – SV Eggelstetten 2:0 (0:0). Die ambitionierte Heimelf tat sich lange schwer gegen einen über weite Strecken gut mitspielenden SVE. Erst auf der Zielgeraden der Partie konnten Stefan Sailer sowie in der Schlussminute Benedikt Chromik den TSV doch noch zu einem 2:0-Sieg schießen und damit die Tabellenführung verteidigen. (wz)

Unterringingen – VfB Oberndorf 2:3 (0:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang den Gästen etwas glücklich das Führungstor durch Daniel Deininger (18.). Nach dem Wechsel konnte der VfB durch ein Eigentor erhöhen, und nach dem zweiten Treffer von Deininger (58.) schien die Partie nach einer Stunde entschieden. Doch in der Schlussphase machte es Oberndorf plötzlich noch einmal spannend, als die Gäste binnen drei Minuten zunächst einen Hand- und dann auch noch einen Foulelfmeter verursachten, die Jochen Mittring jeweils verwandelte. Zu mehr reichte es jedoch nicht mehr für die Heimelf. (dz)

Wertingen II – SV Genderkingen 4:2 (2:1). Während die zweite Mannschaft des TSV weiter ungeschlagen bleibt, wartet der SVG noch auf den ersten Saisonpunkt. Als es nach zwei Treffern von Mario Meier nach einer knappen halben Stunde bereits 2:0 für Wertingen stand, schien die Partie früh entschieden.

Doch bei hohen Temperaturen bewies Genderkingen Moral und kam nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Dominic Zachs Elfmeter sogar noch zum Ausgleich durch Stefan Eberle (71.). Doch fast postwendend gelang Nicolas Korselt per Abstauber das 3:2 für den TSV, der in der Nachspielzeit durch Fabian Knötzinger endgültig alles klarmachte. (thmi)

