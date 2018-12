Derbys am Fließband

vor 56 Min.

Bei der Vorrunde in Dasing treffen der Titelverteidiger vom Kreis Aichach-Friedberg und der amtierende schwäbische Meister aufeinander.

Von Reinhold Rummel

Mit einem interessanten Teilnehmerfeld kann die Vorrunde in Dasing aufwarten, die am Samstag ab 17 Uhr in der Dreifachhalle vonstattengeht. Neben dem Hausherren TSV Dasing werden der TSV Aindling, FC Affing, FC Stätzling, und der SV Wulfertshausen den Landkreis vertreten. Das Achterfeld wird von den Augsburger Vereinen TSV Pfersee, SV Hammerschmiede und Mesopotamien komplettiert.

Für Turnierleiter Günther Behr eine reizvolle Kombination: „Wir sind alle gespannt, wie sich diese Mischung aus Stadt und Land entwickelt.“ Die drei Bezirksligisten FC Stätzling, FC Affing und TSV Aindling stellen die hochrangigsten Vertreter. Bei Aindlings Sportleiter Josef Kigle – kein leidenschaftlicher Futsal-Freund – hält sich die Begeisterung in Grenzen. Man habe wenig Trainingsmöglichkeiten, und so werde man bei den Hallenauftritten nur wenige Bezirksliga-Kicker sehen. Das Kommando bei den Aindlingern wurde Thomas Grammer, dem Spielertrainer der zweiten Mannschaft, übertragen. Der ist sich sicher, dass man eine „schlagkräftige Hallentruppe zusammengestellt“ habe. Man nehme das Turnier ernst und wolle die Favoriten ärgern. Grammer hofft auf viele Zuschauer, schließlich seien seine Jungs „topmotiviert“, und das Minimalziel sei das Halbfinale.

Auch der FC Stätzling, der amtierende schwäbische Hallenmeister, ist unter dem Hallendach eine feste Größe. Doch auch der FCS wird die Landkreismeisterschaft mit einer gemischten Mannschaft und mit Betreuer Rainer Koch an der Seitenlinie bestreiten. Für Koch, der Coach Stefan Tutschka vertritt, „gehört die Hallenrunde einfach zum festen Programm“, und deshalb freuen sich die Stätzlinger auf das Turnier.

Ähnlich sieht es Markus Berchtenbereiter, der Affinger Abteilungsleiter. „Wir stehen der Halle positiv gegenüber, Verletzungen kann man sich überall zu ziehen.“ Für ihn ist es eh zu kurz gedacht, „dass das schwindende Interesse am Hallenfußball an der Umstellung auf Futsal liegt“. Berchtenbreiter sieht die Ursache vielmehr an der Übersättigung durch die dauernde TV-Präsenz des Fußballs. Die Amateure würden so immer wieder in den Hintergrund gedrängt.

Affings Coach Marc Al-Jajeh sieht es ähnlich. Er betont die Vorteile der Variante ohne Rundumbande und mit sprungreduziertem Ball. „Das gefällt uns, die Technik rückt weiter in den Vordergrund“, meinte der 29-Jährige. Alle, die auf die Halle Bock haben, seien nominiert.

Beim TSV Dasing, dem Titelverteidiger des Landkreises Aichach-Friedberg, freut man sich auf die Halle, wie Trainer Jürgen Schmid betonte. Seine Truppe trug in den letzten Jahren viel zur positiven Entwicklung beim Futsal in unserer Region bei. „Technik, Spielwitz und Schnelligkeit sind gefordert“, so Schmid.

Seine jungen Burschen gehen gerne in die Halle, einige habe er bremsen müssen, gestand der Dasinger Coach ein. Allerdings steht bei ihm nicht nur der Erfolg im Fokus. „Der gehört sicher dazu, aber man kann die lange Winterpause gut mit der Abwechslung in der Halle überbrücken“, meinte er.

Auch Pfersees Spielertrainer Volkan Cantürk (früher TSV Kühbach) freut sich auf den Hallenauftritt. Sein Team wolle sich gut verkaufen. Nicht unterschätzt werden darf der Augsburger Kreisklassist Mesopotamien, bei dem mit Davids Bilgic und Torjäger Gabriel Ögünc zwei Ex-Dasinger mit von der Partie sein werden. Und der SV Hammerschmiede hat unter Trainer Thomas Bock in der Halle immer eine gute Rolle gespielt.

Anstoß ist am Samstag um 17 Uhr. Nach den Vorrundenspielen werden in den Halbfinalspielen die beiden Finalisten ermittelt, die sich dann die Fahrkarten für die Endrunde am 29. Dezember sichern. Auch die findet dann wieder in Dasing statt.

