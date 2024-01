Fußball

18:00 Uhr

"Mr. Love Island" verlässt Stätzling - Influencer wechselt nach Gersthofen

Plus Fußballer Robin Widmann wechselt vom FC Stätzling zum TSV Gersthofen. Der 27-Jährige, der bei Instagram mehr als 50.000 Fans hat, verrät die Hintergründe.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Gersthofen können einen prominenten Neuzugang vermelden. Vom Ligakonkurrenten FC Stätzling wechselt Robin Widmann in der Winterpause über den Lech. Der aus dem Fernsehen bekannte Kicker spricht über die Gründe des Wechsels. Es gibt ein Wiedersehen.

Der 1,96 Meter große Angreifer hat sich aber nicht nur aufgrund seiner Kickkünste, die er bereits beim TSV Schwabmünchen, FC Königsbrunn, TSV Mindelheim und zuletzt beim FCS bis zur Bayernliga unter Beweis gestellt hat, einen Namen gemacht. Der 27-Jährige gewann 2021 die TV-Datingshow „ Love Island“. Dort suchte der Augsburger die große Liebe und gewann. Nach der Show stieg sein Bekanntheitsgrad und so wuchs auch seine Fangemeinde in den sozialen Medien. Aktuell folgen ihm auf der Plattform Instagram mehr als 50.000 Menschen. Für den Fußball blieb durch seine vielen zusätzlichen Termine immer weniger Zeit. Auch beruflich zog es Widmann zwischenzeitlich weg aus Augsburg. Im September kehrte er endgültig nach Augsburg zurück, doch so richtig Fuß fassen konnte er beim FC Stätzling nicht mehr. „Wir haben einen neuen Trainer bekommne, der den Fokus auf die jungen Spieler gelegt hat. Ich war etwas außen vor und will wieder mehr Spielzeit“, so Widmann, der hinzufügt: „ Stätzling ist ein super Verein und ich hatte tolle Jahre hier, aber ich will auch wieder Spaß haben und das geht nur, wenn man auf dem Platz steht.“

