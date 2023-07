Baden in der Region

vor 1 Min.

Beachvolleyball, Segeln, Wasserski: Diese Badeseen sind einen Ausflug wert

Plus Wenn es im Sommer richtig heiß wird, zieht es viele Menschen an den Badesee. Wir haben zwölf Badeseen aus der Region zusammengetragen, die etwas zu bieten haben.

Sommer, Sonne, Badesee: Dieser Dreiklang gehört im Sommer zusammen. Und ganz ehrlich, wenn es jetzt wieder so warm wird, gibt es doch nichts, was sich so sehr nach Urlaub anfühlt, wie mit Blick aufs Wasser im Schatten zu liegen, Pommes zu essen und ab und zu zur Erfrischung in den See zu hüpfen. Zum Glück gibt es in der Region einige schöne Gewässer. Deshalb haben wir Redakteurinnen und Redakteure von Nördlingen bis Landsberg und von Neu-Ulm bis Neuburg nach ihren Badesee-Tipps gefragt. Herausgekommen sind zwölf Badesee-Tipps.

Das Oettinger Flussfreibad: eine Oase im Donau-Ries

Ein Sommer auf der einsamen Insel, nur umgeben von kühlem Nass. Wer so eine Auszeit sucht, ist im Flussfreibad in Oettingen genau richtig. Sich einfach treiben lassen, im Fluss mit sich sein – warum nicht gleich in der Wörnitz? Sie umgibt das Rieser Bad auf der Flussinsel, wo die einen auf der grünen Liegewiese im Schatten großer Bäume dösen und daneben die Abenteuerwilligen vom Sprungturm ins klare Wasser eintauchen. Wie glasklar das Wasser ist, zeigen freundliche Fische, die ab und zu guten Tag sagen. Mehr tierische Begegnungen verspricht das Wildgehege im Park vor dem Bad, wohin ein Ausflug mit Eis vom Kiosk in der Hand führen kann. Auf zu neuen Gefilden geht es bei einer Bootsfahrt über die Wörnitz – nur bei einem heißen Tag im Oettinger Flussfreibad lässt es sich so erfrischt eins werden mit ihrem ruhigen Strom. (Marlene Eberhardt)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen