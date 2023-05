Finale im Fußball-Kreis Donau: Wo stehen die Teams aus dem Kreis Günzburg?

Acht Meister stehen im Fußball-Kreis Donau bereits fest. Sieben weitere sowie einige Teilnehmer an der Relegation werden an Pfingsten 2023 ermittelt.

Acht Titel sind in den Spielklassen des schwäbischen Fußball-Kreises Donau bereits vor den finalen Begegnungen vergeben. SV Holzkirchen (Kreisliga Nord), SpVgg Krumbach (Kreisklasse West 1), SSV Höchstädt (Kreisklasse Nord 2), SV Donaualtheim (A-Klasse West 2), SG Amerdingen-Hohenaltheim (B-Klasse Nord 1), SV Mindelzell II (B-Klasse West 1), Türk Gücü Lauingen II (B-Klasse West 2) und FC Osterbuch (B-Klasse West 4) sind Meister und steigen allesamt auf. Sieben weitere Champions werden an Pfingsten 2023 gekürt.

TSG Thannhausen muss siegen und hoffen

In der Kreisliga West reicht Spitzenreiter SSV Glött im Punktspiel-Finale bei Aufsteiger VfR Jettingen II ein Unentschieden, will man Verfolger TSG Thannhausen auf Platz zwei halten. Zwei Punkte trennen die beiden Titelkandidaten, bei Punktgleichheit zählt der Direktvergleich – und den hat Glött für sich entschieden (1:1 und 2:0). Der Verlierer dieses Fernduells wird anschließend versuchen, sich in der Relegation für die Bezirksliga zu qualifizieren.

Um den Spitzenplatz in der A-Klasse West 1 streiten Tabellenführer SpVgg Wiesenbach II und Verfolger Türkiyemspor Krumbach. Die DJK Breitenthal könnte Platz drei noch nach oben verlassen und als Vizemeister an der Relegation zur Kreisklasse teilnehmen. Gegner für den Kandidaten aus dem südlichen Landkreis Günzburg wird am Sonntag, 4. Juni, auf jeden Fall der Tabellenzweite der A-Klasse West 3 sein.

SV Neuburg II oder TSV Langenhaslach II spielt um den Aufstieg

Da es im Unterhaus des Fußball-Kreises fünf Vizemeister gibt, muss ein „Vorspiel“ über die Teilnahme am Aufstiegsspiel entscheiden. Davon nicht betroffen ist das einzige Team aus dem Landkreis Günzburg: Der SV Neuburg II oder der TSV Langenhaslach II tritt als Zweiter der Gruppe West 1 am Mittwoch, 7. Juni, gegen den Zweiten der B-Klasse West 3 (FC Marxheim/Gansheim oder Fatih Spor Asbach-Bäumenheim) an.

Auch „nach unten“ werden auf Kreisebene Entscheidungen in der Zusatzschicht fallen. Um den Klassenerhalt in Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse geht es in jeweils einem Spiel auf neutralem Platz. Entgegen der vor der Saison anberaumten Serie ist der Tabellen-Vorletzte der A-Klasse West 1 ohne Relegationsspiel gerettet: Aus der Gruppe West 3 ziehen sich zwei Teams freiwillig zurück, sodass genügend Startplätze frei bleiben.

Drei Relegationsspiele stehen schon fest

Die Relegationsspiele beginnen am Freitag, 2. Juni. Jeden Tag bis 9. Juni wird dann irgendwo im Fußball-Kreis gekickt. Fix sind bislang lediglich drei Begegnungen; zweimal sind heimische Mannschaften beteiligt. So spielen die Vizemeister der Kreisklassen West 1 und Nord 2, SV Neuburg/Kammel und BC Schretzheim, am Samstag, 3. Juni, um den Einzug ins Finale der Relegation zur Kreisliga. Den Sturz nach unten vermeiden wollen die Kreisklasse-Vorletzten TSV Behlingen-Ried und TSV Unterringingen, die am Montag, 5. Juni, um einen Startplatz auf dieser Ebene streiten.