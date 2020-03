20.03.2020

Capito für alle: Hier finden Sie die Kinderseite kostenlos im Netz

Capito lesen auch auf dem Bildschirm: Die Kinderseite Capito gibt es in der Corona-Zeit für Lehrer, Eltern und Kinder frei im Internet zu lesen.

Tausende Kinder dürfen zurzeit nicht in die Schule. Damit mehr Abwechslung in den Alltag kommt, gibt's die Capito-Seiten aus der Zeitung hier für alle frei zu lesen.

Von Lea Thies

Viele Lehrer mögen den Ausdruck "Corona-Ferien" nicht, schließlich ist ja gerade trotzdem Schule, nur eben anders. Während viele Eltern wegen der Corona-Pandemie im "Home-Office" arbeiten, gilt für die meisten Schüler "Home-School".

Capito-Kinderseiten frei für alle zu lesen: Die Aktion läuft bis zu den Osterferien

Sie bekommen von ihren Lehrern per Mail oder WhatsApp Hausaufgaben auf und Lernstoff zugeschickt. Für viele Lehrerinnen und Lehrer ist dieses Wissenvermitteln auf Distanz auch eine ganz neue Herausforderung.

Einige von ihnen haben sich bei uns gemeldet und gefragt, ob sie unsere Kinderseite Capito in den Fern-Unterricht einbauen und kostenlos an ihre Schüler verschicken dürfen. Weil die Idee gut finden und den Ansatz "lesen statt daddeln" gerne unterstützen, stellen wir deshalb unsere Kinderseite bis zu den Osterferien jeden Tag kostenlos als pdf-Datei ins Internet.

Wie man Kindern am besten nahebringt, was es mit der Corona-Krise auf sich hat: Alles, was du über das Coronavirus wissen musst

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spaß mit der Kinderseite. Bleiben Sie gesund,

Ihr Capito-Team.

In der Corona-Zeit: Hier finden sich alle Capito-Seiten als PDF zum Download

Eine Sammlung aller Capito-Seiten aus der Corona-Zeit findet sich hier in der Übersicht. Die Capito-Seiten werden als PDF immer am Vorabend vor der aktuellen Zeitung zur Verfügung gestellt.

(Nutzer unserer App müssen diesen Artikel im Browser öffnen, um die PDFs herunterladen zu können.)

Diese Tipps gegen Langeweile hat Capito für Kinder in der Corona-Zeit

Weil viele Kinder wegen der Corona-Schulschließungen mehr Zeit als sonst haben, bietet Capito auch Tipps gegen Langeweile an. Hier gibt es jeden Tag einen neuen, tollen Tipp gegen Langeweile.

Und hier noch eine Überraschung für alle Leseratten: Zum Geburtstag der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie dürfen die Capito-Leser das erste Kapitel aus ihrem Bestseller "Wir Kinder aus dem Möwenweg" kostenlos lesen: Wir schenken dir heute ein Kapitel aus "Wir Kinder aus dem Möwenweg"

