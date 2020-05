12.05.2020

Capito für alle: Hier gibt es unsere Kinderseite gratis im Netz

Capito lesen auch auf dem Bildschirm: Die Kinderseite Capito gibt es in der Corona-Zeit für Lehrer, Eltern und Kinder frei im Internet zu lesen.

Damit mehr Abwechslung in den Alltag kommt, gibt es hier die Capito-Seiten aus der Zeitung für alle frei zu lesen. Basteltipps und die Danke-Bildergalerie finden Sie hier auch.

Von Lea Thies

Heute beginnt wieder die Homeschool: Lehrerinnen und Lehrer werden also bis 11. Mai digital Kontakt zu den Jungen und Mädchen halten und Lernstoff verteilen, die Aushilfslehrer namens Mama und Papa sind wieder im Einsatz. Nachdem für viele Kinder die tägliche Capitoseite auch irgendwie zum Schulalltag daheim dazugehört, gibt es die Kinderseite weiterhin jeden Tag kostenlos zu lesen.

Einfach anklicken und runterladen - ohne anmelden

Unter augsburger-allgemeine.de/capito finden die Familien nicht nur täglich die Capito-Seiten: einfach anklicken und runterladen. Das funktioniert ohne eine Anmeldung. Hier gibt es auch jeden einzelnen Action-Tipp, den wir bisher veröffentlicht haben. Schau doch mal, ob du auch keinen verpasst hast. Außerdem lohnt es sich, die große Danke-Bildergalerie für die Corona-Helfer durchzuklicken, zu der über 30 Capito-Leser Bilder eingeschickt haben. In dieser Bildergalerie sagen Kinder den Corona-Helfern mit bunten Kunstwerken Danke.

Möchtest du auch noch ein Bild einreichen und den Corona-Helden eine Freude machen, dann schick es an capito@augsburger-allgemeine.de - wir bauen es auch noch in die Bildergalerie ein.

Möchtest du selber einen Mundschutz nähen? Hier findest du eine Nähanleitung.

Möchtest du mehr über die Youtube-Lehrer aus dem Capitoland erfahren und dir ein paar ihrer Videos ansehen? Dann erfährst du hier mehr:

Hast du noch Fragen zu Corona? In folgendem Text haben wir die wichtigsten Fragen beantwortet:

Wie man Kindern am besten nahebringt, was es mit der Corona-Krise auf sich hat: Alles, was du über das Coronavirus wissen musst.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern viel Spaß mit der Kinderseite. Bleiben Sie gesund,

Ihr Capito-Team.

In der Corona-Zeit: Hier finden sich alle Capito-Seiten als PDF zum Download

Eine Sammlung aller Capito-Seiten aus der Corona-Zeit findet sich hier in der Übersicht. Die Capito-Seiten werden als PDF immer am Vorabend vor der aktuellen Zeitung zur Verfügung gestellt.

(Nutzer unserer App müssen diesen Artikel im Browser öffnen, um die PDFs herunterladen zu können.)

Diese Tipps gegen Langeweile hat Capito für Kinder in der Corona-Zeit

Weil viele Kinder wegen der Corona-Schulschließungen mehr Zeit als sonst haben, bietet Capito auch Tipps gegen Langeweile an. Hier gibt es jeden Tag einen neuen, tollen Tipp gegen Langeweile.

Und hier noch eine Überraschung für alle Leseratten: Zum Geburtstag der bekannten Kinderbuchautorin Kirsten Boie dürfen die Capito-Leser das erste Kapitel aus ihrem Bestseller "Wir Kinder aus dem Möwenweg" kostenlos lesen: Wir schenken dir heute ein Kapitel aus "Wir Kinder aus dem Möwenweg"

