CSU-Direktkandidat Alex Dorow zieht wieder in den Landtag ein

Plus Der Landsberger Abgeordnete ist am Wahlabend krank und verfolgt das Geschehen von zu Hause. Sein Ergebnis ist fast identisch wie vor fünf Jahren.

Alex Dorow wird den Stimmkreis Landsberg/Fürstenfeldbruck-West auch die nächsten fünf Jahre im bayerischen Landtag vertreten. Die CSU kam mit ihrem Direktkandidaten auf 35,8 Prozent Gesamtstimmen (Stand bei Redaktionsschluss um 22.45 Uhr). Fast das identische Ergebnis wie bei der Landtagswahl 2018 (35,6 Prozent). Für den 59-Jährigen war es ein Wahlabend der besonderen Art. Krankheitsbedingt musste er zu Hause bleiben und verfolgte die Entwicklungen an Handy und Tablet.

Der Direktkandidat der CSU, Alex Dorow, musste wegen einer Erkrankung zu Hause bleiben. Für unsere Redaktion kam er vor der Haustür. Foto: Thorsten Jordan

CSU und Grüne führen bei den Wahlergebnissen in Landkreis Landsberg

Schon die vergangenen Tage musste Alex Dorow zu Hause bleiben. Seine politischen Konkurrentinnen und Konkurrenten waren dagegen aktiv, unter anderem am Samstag an Infoständen in der Landsberger Altstadt. „Es fehlt was“, sagte Dorow am Wahlabend unserer Redaktion. Das Kribbeln sei da, es fehle aber der direkte Austausch über die Ergebnisse und Entwicklungen. Das Ergebnis der Wahl sein den Umständen entsprechend. Die CSU habe sich mehr erwartet, aber Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) und die Flugblattaffäre habe alles durcheinander geworfen. „Das hatten wir nicht mehr selbst im Griff“, sagt Dorow.

