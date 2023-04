Fußball

Bezirksliga: Nördlingen II im Aufwind, Maihingen vor wichtigem Spiel

Die Maihinger (in Schwarz, am Ball: Andreas Haas) hatten es erst am Gründonnerstag mit dem SV Wörnitzstein-Berg zu tun und verloren 1:2. An diesem Sonntag wird Nördlingens Zweite versuchen, es besser zu machen.

Plus Der Bezirksligist TSV Nördlingen II geht mit Rückenwind in das Kreisderby gegen Wörnitzstein. Maihingen trifft auf Affing, einen direkten Konkurrenten.

Am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord haben die beiden Riesvertreter FC Maihingen und TSV Nördlingen II Auswärtsaufgaben vor sich: Der TSV II spielt bereits am Samstag beim SV Wörnitzstein-Berg und der FCM muss am Sonntag beim FC Affing ran. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr. Während der SVW-B nach vier Siegen in Folge den vierten Platz erklommen hat und sich durchaus noch Hoffnungen auf den zweiten Platz machen darf, belegt der FC Affing mit gerade mal 16 Punkten den vorletzten Platz, könnte aber mit einem Sieg die Rieser (17 Punkte) überholen.

Affings Ausbeute aus den fünf Spielen dieses Jahres ist gerade mal ein Punkt (3:3 gegen Günzburg). Gegen Stätzling, Wertingen und Wörnitzstein-Berg wurde je 0:3 und in Bubesheim 0:1 verloren. Der jüngste Sieg datiert vom 20. November vergangenen Jahres (3:2 in Horgau). Der spielende, aber nach einer Roten Karte gesperrte Coach Tobias Jorsch hat seinen Vertrag in Affing um ein weiteres Jahr verlängert und geht dann schon in seine sechste Spielzeit als Trainer des FCA.

